Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'ndan İHH iddiası: 'Cihatçı güçlere Türkiye'den destek geliyor'

19.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:29

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Libya'daki cihatçı güçlere Türkiye'den destek geldiği iddiasını gündeme taşıdı. Sözcü, 'İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Türk istihbarat birimlerinin paravanı olarak çalıştığını ve cihatçıları desteklediğini' ileri sürdü.



Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, bugün toplanan Berlin Konferansı öncesi düzenlediği basın toplantısında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "MİT'in paravanı olan Türk STK'ları Libya operasyonlarına destek veriyor. Bu STK'lar başında da; Suriye'de cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım eden, El Kaide'ye verdiği destek kanıtlanmış olan İHH geliyor". Euronews.com'da Görüntüle