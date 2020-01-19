Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'ndan İHH iddiası: 'Cihatçı güçlere Türkiye'den destek geliyor'
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Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'ndan İHH iddiası: 'Cihatçı güçlere Türkiye'den destek geliyor'

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'yi suçladı. Sözcü, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Türk istihbarat birimlere paravanlık yaptığını ve cihatçıları desteklediğini iddia etti.

19.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:29
Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'ndan İHH iddiası: 'Cihatçı güçlere Türkiye'den destek geliyor'

komutasındaki Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Libya'daki cihatçı güçlere 'den destek geldiği iddiasını gündeme taşıdı. Sözcü, ' İnsani Yardım Vakfı'nın Türk istihbarat birimlerinin paravanı olarak çalıştığını ve cihatçıları desteklediğini' ileri sürdü.


Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, bugün toplanan Berlin Konferansı öncesi düzenlediği basın toplantısında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "MİT'in paravanı olan Türk STK'ları Libya operasyonlarına destek veriyor. Bu STK'lar başında da; Suriye'de cihatçılara silah, lojistik destek ve tıbbi yardım eden, El Kaide'ye verdiği destek kanıtlanmış olan İHH geliyor". Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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