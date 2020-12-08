Hafter'in el koyduğu gemi yoluna devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafter'in el koyduğu gemi yoluna devam edecek

08.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:01
Hafter'in el koyduğu gemi yoluna devam edecek

Hafter'in el koyduğu gemi yoluna devam edecekLİBYA'da Hafter güçlerince 17 mürettebatıyla el konulan Türk gemisine yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle ceza kesildiği, cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.

Hafter'in el koyduğu gemi yoluna devam edecek

LİBYA'da Hafter güçlerince 17 mürettebatıyla el konulan Türk gemisine yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle ceza kesildiği, cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.

?Libya'nın Misrata kentine ilaç götüren Türk ticaret gemisine, talimatlara uymayarak yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle Hafter güçlerince el konulduğu ve Ras el-Hilal Limanı'na çekildiği belirtildi. Söz konusu geminin Jamaika bayraklı Türk ticari gemisi olduğu öğrenildi. Mısır'dan Misurata limanına giden gemide ilaç gibi insani yardım malzemesi bulunduğu belirtildi. Hafter güçlerine bağlı botlar tarafından, geminin yasaklı bölgeye girdiği iddia edilerek durdurulduğu öğrenildi. Gemiye bu nedenle ceza kesildiği, cezanın ödenmesinin ardından geminin yola devam edeceği öğrenildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında
Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında
Yunusemre'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Yunusemre'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Başiskele'de yol çalışmaları devam ediyor
Başiskele'de yol çalışmaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Perihan Savaş İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafter'in el koyduğu gemi yoluna devam edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:22:30. #1.14#
title