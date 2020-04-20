Hafter'in birlikleri Tarhune'nin girişinde mevzilendi
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Trablus, Libya, DHA, Güncel

Hafter'in birlikleri Tarhune'nin girişinde mevzilendi

Hafter'in birlikleri Tarhune'nin girişinde mevzilendiLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyon sonrası Hafter'e bağlı milislerin kent girişinde mevzilendiği bildirildi.

20.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:15
Hafter'in birlikleri Tarhune'nin girişinde mevzilendi

Hafter'in birlikleri Tarhune'nin girişinde mevzilendi

Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyon sonrası Hafter'e bağlı milislerin kent girişinde mevzilendiği bildirildi.

Libya'da hareketlilik sürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, UMH'nin başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune'ye başlattığı operasyonun ardından, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin kent girişinde mevzilendiği belirtildi.

LİBYA'DAKİ GÜÇLERDEN MİLİSLERDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Terhune kenti halkına havadan Arapça ve Rusça bildiri atıldı. Bildiride, Terhune halkından, milislerden ve bulundukları noktalardan uzak durmaları istendi.

KRİTİK KENT TERHUNE'DE OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Libya'da hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini, Hafter milislerinden geri almak için önceki gün operasyon başlatmıştı. Terhune çevresindeki bazı bölgeleri Hafter milislerinden temizleyen UMH güçleri, çok sayıda ağır silahı ve zırhlı aracı ele geçirmiş, bazılarını da etkisiz hale getirmişti. Operasyonda, 100'den fazla Hafter milisinin de esir alındığı bildirilmişti.

Hafter'in birlikleri Tarhune'nin girişinde mevzilendi

Kaynak: DHA

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