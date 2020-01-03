Hafter'in askeri yardım istediği Mısır ordusu ne durumda?

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:24

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Trablus hükümetini desteklemeyi öngören Libya tezkeresini kabul etti. Tezkerenin onay almasıyla birlikte Türk askeri unsurlarının General Hafter'e karşı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerini sahada desteklemesinin yolu da açılmış oldu.



Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter de Mısır'dan benzer bir destek istedi. Halihazırda Tobruk merkezli Hafter güçlerinin en büyük destekçisi konumundaki Mısır'ın Libya'ya kara birlikleri gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Hafter'in Libya Ulusal Ordusu, hem lojistik olarak, hem de askeri danışman statüsünde Mısır'dan uzun süredir destek alıyor. Trablus'a karşı hava kuvvetleri üstünlüğünü elinde bulunduran Hafter, bu gücünü Mısır'ın yardımlarına borçlu. Euronews.com'da Görüntüle