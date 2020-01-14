Hafter, imzayı atmadan Moskova'dan ayrıldı
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Hafter, imzayı atmadan Moskova'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından Libya'da ateşkesin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

14.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:41
Hafter, imzayı atmadan Moskova'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından 'da ateşkesin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan 'dan ayrıldı.

Rus ajansı TASS'ta yer alana habere göre Hafter, anlaşmanın Libya ordusunun birçok talebini hiçe saydığı gerekçesiyle imza atmadı.


Kaynak: DHA
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