Hafter, imzayı atmadan Moskova'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından Libya'da ateşkesin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından Libya'da ateşkesin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alana habere göre Hafter, anlaşmanın Libya ordusunun birçok talebini hiçe saydığı gerekçesiyle imza atmadı.