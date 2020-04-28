Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı
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Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı

Darbeci General Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı
28.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:50

Darbeci General Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un havaalanı yolunda bulunan sahra hastanesine 6'dan fazla roketle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırı sonucu hastane ve ambulansların büyük hasar aldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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