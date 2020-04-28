Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı Darbeci General Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Darbeci General Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un havaalanı yolunda bulunan sahra hastanesine 6'dan fazla roketle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırı sonucu hastane ve ambulansların büyük hasar aldığı belirtildi. - TRABLUS

Kaynak: İHA