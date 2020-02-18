Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı
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Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı

Libya'da Hafter güçleri Trablus limanına füze saldırısı düzenledi.

18.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:11
Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı

'da Hafter güçleri limanına füze saldırısı düzenledi.

Libya'da Hafter güçleri Trablus limanına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası limandan dumanların yükseldiği ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda ölü veya yaralının olup olmadığı henüz resmi açıklama yapılmadı.

17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kapsamında Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı
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