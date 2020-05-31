Hafter güçlerinden Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
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Hafter güçlerinden Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'a roketli saldırı düzenledi.

Hafter güçlerinden Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
31.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:45

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'a roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Hafter güçleri tarafından Trablus'un merkezinde yer alan Salı Pazarı bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yetkililer, Hafter güçleri tarafından bölgeye en az 3 roket fırlatıldığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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