Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
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Trablus, Libya, Güncel

Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

08.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:21
Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti medya danışmanı Amin Al Hashemi, Haftar güçlerinin ateşlediği birkaç füzenin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düşmesi sonucu biri kadın 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye düşen füzelerin, birçok ev ve otomobilde hasara neden olduğu ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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