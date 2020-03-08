Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
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Trablus, Libya, 3. Sayfa

Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

08.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:12
Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti medya danışmanı Amin Al Hashemi, Haftar güçlerinin ateşlediği birkaç füzenin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düşmesi sonucu biri kadın 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye düşen füzelerin, birçok ev ve otomobilde hasara neden olduğu ifade edildi. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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