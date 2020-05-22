Hafter güçlerinden mayınlı tuzak Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler kaçtıkları bölgelerde evlere mayınlı tuzaklar yerleştiriyor.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler kaçtıkları bölgelerde evlere mayınlı tuzaklar yerleştiriyor.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler geri çekilmek zorunda kaldığı bölgelerde kaçmadan önce evlere mayınlı tuzaklar kuruyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada Hafter'e bağlı milisler ile yaşanan çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere milislerin evlere döşediği mayın, EYP ve patlayıcılara karşı eve dönüşlerde dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA