Hafter güçlerinden mayınlı tuzak
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Hafter güçlerinden mayınlı tuzak

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler kaçtıkları bölgelerde evlere mayınlı tuzaklar yerleştiriyor.

Hafter güçlerinden mayınlı tuzak
22.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:34

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler kaçtıkları bölgelerde evlere mayınlı tuzaklar yerleştiriyor.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler geri çekilmek zorunda kaldığı bölgelerde kaçmadan önce evlere mayınlı tuzaklar kuruyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada Hafter'e bağlı milisler ile yaşanan çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sivillere milislerin evlere döşediği mayın, EYP ve patlayıcılara karşı eve dönüşlerde dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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