Hafter güçlerinden askeri okul yurduna hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı

05.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:38

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Saha Tıbbı ve Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi gecesi Trablus'un güneyindeki askeri okula düzenlenen hava saldırısında çoğu öğrenci 30 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi'nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti.

Hastane yetkilileri, ölenlerin çoğunun 18 ila 25 yaşında olduğunu belirtti.



Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Öte yandan, yaralılar hakkında bilgi almak isteyen ailelerle hastane güvenlik görevleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Trabluslulara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Hafter güçleri yetkilisi Halid el-Mahcub, yerel televizyona yaptığı açıklamada, söz konusu akademide "kabilelere bağlı siyahi milis gruplarının" eğitim gördüğünü öne sürdü.

Öğrenciler bahçedeki yoklama sırasında vuruldu



Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek şunları anlattı:



"Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum."



Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.



Yas ilan edildi



Bu arada Devlet Yüksek Konseyi, saldırının ardından yas ilan etti.



Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.

Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, saldırının DEAŞ terör örgütünün düzenledikleriyle benzerlik gösterdiği vurgulandı.



Halk protesto için meydanlarda



Askeri okula düzenlenen saldırının duyulmasının ardından Trablus, Misrata ve Zuvvara kentlerinde halk meydanlarda toplanarak olayı protesto etti.



Üç büyük kentte toplanan Libyalılar, darbeci asker Hafter'in hava saldırısını kınadı.

- UMH'den uluslararası topluma çağrı

Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) uluslararası topluma Trablus'a yönelik saldırıları engellemek ve sivilleri korumak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin New York'taki Libya misyonuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Hafter milislerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin olağanüstü oturum talebinde bulunması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan sorumluluklarını üstlenmesi ve Hafter ile onunla hareket edenleri insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası mahkemeye çıkarması istendi.

Eğitime 3 gün ara verildi

Trablus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milisleri ve paralı askerleri tarafından yerleşim birimlerine yönelik hedef gözetmeksizin düzenlenen bombardımanlar nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği belirtildi.

Libya hükümet güçlerine göre, Trablus'un mahallelerine iki gündür Hafter güçlerinin hedef gözetmeksizin fırlattığı roketler düşüyor.

Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'nın bulunduğu Suk el-Cuma Mahallesi'ne düşen roketler nedeniyle bölgede yaşayan ailelerin çoğu evlerini terk etti.

Kaynak: AA