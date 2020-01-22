Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu
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Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

22.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:14
Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin 'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.

Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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