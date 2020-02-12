Hafter güçleri Trablus'ta sivilleri vurdu: 5 yaralı
Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği füze saldırısında 5 sivil yaralandı.
Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği füze saldırısında 5 sivil yaralandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasına göre, Hafter güçleri bir yerleşim bölgesinde Trablus Üniversitesi yakınlarında füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu bölgede maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.
(İHA)