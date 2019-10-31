Hafter güçleri Trablus'ta sivilleri hedef aldı

31.10.2019 19:36

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'ta sivillerin yaşadığı bir bölgeyi vurduğu, olayda yaralılar olduğu duyuruldu.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'ta havalimanı yolu üzerinde bulunan Demir Köprü yakınlarına düzenlediği saldırıda bazı evlerin hasar gördüğü belirtildi.

Saldırı sonucu söz konusu evlerde yaşayan 3 aileden yaralılar bulunduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı verilmedi.

Hafter güçlerinden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA