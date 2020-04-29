Hafter güçleri Trablus'ta askeri sağlık kurumunu vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta askeri sağlık kurumuna gerçekleştirdiği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 kişi yaralandı.
29.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:20
Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta askeri sağlık kurumuna gerçekleştirdiği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 kişi yaralandı.
Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan askeri sağlık kurumunu füzelerle vurdu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, askeri sağlık merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 1 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Öte yandan saldırı sonucu bölgede büyük hasar oluştuğu belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA