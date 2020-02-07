Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu

07.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:50

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Saldırının ardından uçuşlar durduruldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hisham Abu Shkewat, Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu ve saldırının ardından uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Hafter güçleri, geçtiğimiz haftalarda başkent Trablus ve çevresini "Uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA