Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü

Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü
09.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:45

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenledi. Yakıt depolarının vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti. Mitiga Havalimanı'nda iki uçak hasar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Haber
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Haber
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada Haber
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Pınar Altuğ Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol Ak Parti
Şu an buradasınız: Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 15:51:56. #1.14#
title