Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı

Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.

Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı

Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.

Kaynak: Dunya.com

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