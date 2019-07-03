Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı
Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.
Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.
Kaynak: Dunya.com
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