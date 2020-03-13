Hafter'e son beş yılda BAE, Mısır ve Ürdün askeri ekipman sağladı Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, son 5 yılda çoğunluğu Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) olmak üzere Mısır ve Ürdün'den savaş uçakları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve zırhlı araçlar içeren askeri ekipman tedarik etti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, son 5 yılda çoğunluğu Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) olmak üzere Mısır ve Ürdün'den savaş uçakları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve zırhlı araçlar içeren askeri ekipman tedarik etti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre, Hafter'e silah ve ekipman aktarımında BAE, Mısır ve Ürdün öne çıkan ülkeler oldu.

Hafter güçlerine çok sayıda SİHA sağlayan BAE'nin aynı zamanda Belarus'tan savaş helikopterleri alarak bunları Libya'ya aktardığına raporda yer verildi. Mısır'ın da savaş uçaklarını, Hafter güçlerine gönderdiği belirtildi.

Ürdün ve BAE'nin de ayrıca Hafter milislerine zırhlı araçlar sağladığı raporda aktarılırken, "BAE'nin son dönemde Yemen'deki müdahaleci dış politikasının bir örneğinin de Libya'da görüldüğü, BAE'nin dünya genelindeki silah ithalatının son beş yılda yüzde 3,4'ünü gerçekleştirdiği ve silahlarının yüzde 68'ini de ABD'den aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Fransız haber sitesi "Intelligence Online"ın şubat ayındaki haberine göre Hafter, Ürdün Hava Kuvvetleri'nden altı Çin yapımı CH-4 modeli SİHA alımı için anlaşma imzalamıştı.

Mısır askeri güçlerinin Libya'da bulunduğu, BAE'nin Hafter güçlerine SİHA tedarik ettiği bunun yanı sıra Sudanlı ve Rus bir şirketten paralı askerlerin ülkedeki varlığı BM raporlarına yansımıştı.

Uluslararası gözlemciler, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısının hayata geçtiği 12 Ocak tarihinden, 23 Şubat'a kadar BAE'ye ait iki askeri havalimanından 100 kadar kargo uçağının Libya'nın doğusu veya Mısır'daki askeri hava üslerine hareket ettiğini tespit etmişti.

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali üzerinde durulmuştu.

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla devreye giren 12 Ocak'taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredildi.

Kaynak: AA