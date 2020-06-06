Hafter'e bağlı milislerin 'T-122 Sakarya' kullandığı iddiasına yalanlama LİBYA'nın doğusunda, Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin, Türkiye'de üretilen T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar Sisteminin (ÇNRA), geliştirilmiş versiyonunu kullandığı iddiası yalanlandı.

LİBYA'nın doğusunda, Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin, Türkiye'de üretilen T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar Sisteminin (ÇNRA), geliştirilmiş versiyonunu kullandığı iddiası yalanlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Roketsan tarafından üretilerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılan söz konusu roketatar sisteminin Hafter güçleri tarafından kullanılmadı. BAE'nin elindeki roketatar sisteminin Güney Kore menşeli olduğu bildirildi. Sistemin üzerindeki roket podunun ise Roketsan tarafından BAE'ye satılan kompozit tüplü tek kullanımlı olduğu ifade edildi.



Kaynak: DHA