Hafter'e ait savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı
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Hafter'e ait savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı

Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı.

Hafter'e ait savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı
21.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:05

Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı.

Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırında bulunan çöle acil iniş yaptı. Yetkililer, savaş uçağının teknik bir arıza nedeni ile acil iniş yaptığını aktarırken, pilotun sağlık durumu hakkında bilgi vermedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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