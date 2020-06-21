Hafter'e ait savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı
Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı.
21.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:48
Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı.
Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırında bulunan çöle acil iniş yaptı. Yetkililer, savaş uçağının teknik bir arıza nedeni ile acil iniş yaptığını aktarırken, pilotun sağlık durumu hakkında bilgi vermedi. - TRABLUS
Kaynak: İHA