Hafter'e ait savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı.

Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırına acil iniş yaptı.

Darbeci General Hafter'e ait L39 tipi savaş uçağı Libya-Nijer sınırında bulunan çöle acil iniş yaptı. Yetkililer, savaş uçağının teknik bir arıza nedeni ile acil iniş yaptığını aktarırken, pilotun sağlık durumu hakkında bilgi vermedi. - TRABLUS

Kaynak: İHA