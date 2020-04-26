Hafter'den Mitiga Havalimanı ve çevresine füze saldırısı Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. - TRABLUS

Kaynak: İHA