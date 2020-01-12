Hafter, ateşkesi kabul etti
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Hafter, ateşkesi kabul etti

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul ettiklerini açıkladı.

12.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:50
Hafter, ateşkesi kabul etti

Hafter güçlerinin sözcüsü, ve 'nın ateşkes çağrısını kabul ettiklerini açıkladı.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. 'da ateşkes bu geceden itibaren fiilen uygulanmaya başlandı. Türkiye ve Rusya, Libya'daki krize çözüm arayışı kapsamında taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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