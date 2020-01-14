Hafter ateşkes anlaşması için 2 gün süre istedi

14.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:35

Rusya Savunma Bakanlığı, Libyalı darbeci general Hafter'in ateşkes anlaşmasını değerlendirmek için 2 gün süre istediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada General Hafter'in Moskova'dan gece saatlerinde ayrıldığı fakat anlaşmayı olumlu bulduğu ifade edilirken Hafter'in anlaşma taslağının nihai sonucu için Libya'da bulunan ve kendisini destekleyen aşiret liderleri ile tartışması gerektiği için 2 gün süre istediği belirtildi. Bakanlık açıklamasının devamında Libya'da artan sorunlara karşılık tarafların dengeli ve özenli çalışma yapması gerektiği de ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve darbeci general Hafter ateşkes anlaşması görüşmeleri yapmıştı. Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac tarafı anlaşma taslağını imzalayarak Rusya ve Türkiye'ye teslim ederken Hafter ise 1 gün süre istemiş ve gece yarısı Moskova'dan anlaşmayı imzalamadan ayrılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA