Haftaya karla başlayan İstanbul'da trafik sakin seyrediyor
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Haftaya karla başlayan İstanbul'da trafik sakin seyrediyor

15.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:07
Haftaya karla başlayan İstanbul'da trafik sakin seyrediyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik, önceki akşam başlayan ve aralıklarla süren kar yağışının etkisiyle oldukça sakin seyrediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik, önceki akşam başlayan ve aralıklarla süren kar yağışının etkisiyle oldukça sakin seyrediyor.

Kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın ilk günü rutin olan yoğunluk bugün görülmüyor.

Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde aralıklarla devam ediyor. Üsküdar'ın sahil kesiminde karla karışık yağmur görülüyor.

Polis ekipleri, Üsküdar Meydanı'nda kış lastiği denetimi yaptı.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir'de hafif kar yağışı devam ediyor. Arnavutköy'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Şişli, Beyoğlu, Kağıthane'de de yağış nedeniyle ağaç devrilmeleri ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçları kaldırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor. Ana arterler ve caddelerin açık olduğu, bazı yerlerde ara sokaklarda oluşan birikintiler nedeniyle vatandaşların zaman zaman yürümekte zorlandığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 44, saat 09.00 itibarıyla yüzde 36 ve saat 10.00 itibarıyla yüzde 33 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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