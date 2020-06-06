Haftasonu yasağı kalktı Van Gölü sahilleri doldu
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Haftasonu yasağı kalktı Van Gölü sahilleri doldu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 2 ay sonra ilk defa bu hafta sonu uygulanmadı.

Haftasonu yasağı kalktı Van Gölü sahilleri doldu
06.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:05

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 2 ay sonra ilk defa bu hafta sonu uygulanmadı. Daha önce yasak kapsamında hafta sonları dışarı çıkamayan vatandaşlar, Van Gölü kıyısında aileleriyle birlikte piknik yaparak, günler sonra ilk defa güzel havanın tadını çıkardı. 

Taziye bağlantılı vaka sayısının arttığı kentte, 2 aydır hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlar, bugün dışarı çıkmanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar, Van'ın önemli mesire alanlarının bulunduğu Van Gölü kıyısındaki Edremit ilçesindeki sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları da mangal ve semaverini alarak, piknik yaptı.

Edremit Belediyesi ekipleri, sahil boyunca önlemler aldı. Zabıta ekipleri, özellikle maske takmayanlara sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Maske takmayanlar için kent meydanında maske dağıtılırken, kullanmak isteyenler için dezenfektan bulunduruldu.   Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2 ay sonra ilk defa hafta sonu yasağının kalkmasıyla birlikte yoğunlaşan sahil bandında incelemelerde bulundu. Başkan Say, 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından birçok tedbir alındığını belirtti. 1 Haziran itibarıyla yeni normal dediğimiz sürece girildiğini anlatan Başkan Say, bu kapsamda kent ve bölge için çok büyük öneme sahip olan Edremit ilçesinde de gerekli önlemleri aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Burası sadece Van'ın değil bölgenin Ege sahillerini aratmayacak hatta belki de birçok kıyı kentine göre çok daha özelliklere sahip Van Gölü'nun Van Denizi'nin kenarındayız. Edremit'in merkezindeyiz. Burada zaten havanın güzel olduğu zamanlarda çevreyi 24 saat esaslı koruyorduk, misafirlerimize çevre bilinci yapıyorduk. Ama şimdi bir de koronavirüs denilen bir illet geldi. Bu yeni normallerde özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. Burada standımız var, bilgilendirme noktalarımız var. Tüm sahil boyu bilgilendirmelerimiz oluyor. İnsanlarımız 1 Haziran'dan itibaren normalleşti, sahilleri kullanmaya başladı. Bugün de hafta sonu kısıtlaması sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kalktı. Biz de inşallah bu kurallara uyarak bu pandemiyi en az zararla atlatacağız. Hem de doğanın bize vermiş olduğu bu güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz. Biz belediye olarak bunun önceden hazırlıklarımızı yaptık. Broşürlerimizle sosyal medyamızla ve en önemlisi sahada ekiplerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Bu anlamda sahil koordinasyon ekibimizle yani işi sadece kıyıyı ve sahili korumak olan bir ekip oluşturduk."Van Gölü kıyısında aileleriyle birlikte piknik yapanlar, 2 ay sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, güzel havanın tadını çıkarmak için Van Gölü kıyısına geldiklerini kaydetti. Evlerde çok sıkıldığını söyleyen vatandaşlar, "Bugün hava çok güzel, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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