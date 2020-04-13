Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? 11-12 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanmasından sonra vatandaşlar, Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı şeklinde sorular soruldu. Cumhurbaşkanı haftasonu yasağı ile ilgili olarak son dakika açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı haftasonu yasağı ile ilgili olarak yaptığı son dakika açıklaması ile Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı var mıgibi soruların cevaplarını netleştirdi.

18 – 19 NİSAN HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı haftasonuyasağı hakkında açıklama yaparak 17 Nisan Cuma gecesinden başlayarak 19 Nisan gece 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini belirten Erdoğan, "17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" ifadelerini kullandı.

HAFTASONU YASAĞI NEDİR?

Hafta sonu yasağı geçen koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde uygulanmaya başlamış ve 11-12 Nisan günlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bir önceki haftasonu yasağı 10 Nisan Cuma günü 24.00'te başlamış,13 Nisan Pazartesi (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece) 00.01'de son bulmuştu.