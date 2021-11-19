Hafta sonu noterler açık mı? Cumartesi noterler açık mı? Nöbetçi noter uygulaması devam ediyor mu? Noterlerde öğle arası ne kadar? Çalışma saatleri

Daha önce yapılan düzenlemeyle birlikte nöbetçi noter uygulamasına geçilmiş ve bazı noterler hafta sonu hizmet vermekteydi. Koronavirüsün ülkemizdeki etkileriyle birlikte Adalet Bakanlığı, kamu kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmişti. Peki Cumartesi, Pazar noterler açık mı? Nöbetçi noter uygulaması devam ediyor mu? Öğle arası saatleri nedir? İşte noter çalışma saatleri 2021…

HAFTA SONU NOTERLER AÇIK MI?

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüsün etkilerinin görüldüğü ilk zamanda tedbirler kapsamında aldığı kararda noterlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmiş ve nöbetçi noter uygulamasının geçici olarak ertelendiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığının internet sitesinden verilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Temmuz 2021 itibariyle yeniden açıldı. Haftasonu ülke genelindeki 119 nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilmektedir.

2021 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

Hafta içi: 10:00- 17:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri devlet kurumu olmasından dolayı hizmet vermemektedir. Ancak Nöbetçi noter uygulamasıyla saat 10:00-16:00 arasında açık olan noterlere ulaşabilirsiniz.

NOTERLERDE ÖĞLE ARASI NE KADAR?

Hafta içi her gün saat 17:00'a kadar açık olan noterlerde öğle arası 1 saat olarak belirlenmiştir. İş yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilen saatler nedeniyle öğle arası tatilleri 12:00-13:00 arası ya da 12:30-13:30 arasında olabilir.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

CUMARTESİ ARAÇ SATIŞI OLUR MU?

Normalde hafta içi mesai saatlerinde yapabileceğiniz noter satış işlemler, bu yıl başlayan uygulama sayesinden artık cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle noterlerin hafta sonu çalışmasına ara verilmişti. 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkmasının ardından hafta sonları araç satışlarının yapılabilmesi için Nöbetçi Noter sisteminin yakın zamanda açılması bekleniyor.

NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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