HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
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HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-Vedat BYRAKTAR-İsa ALMAÇAYIR-Ömer ÇETİNASLANİSTANBUL-DHAHaftasonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da mesai bitimiyle birlite trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-Vedat BYRAKTAR-İsa ALMAÇAYIR-Ömer ÇETİNASLANİSTANBUL-DHA

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da mesai bitimiyle birlite trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama öncesi İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öğleye doğru başlayan yağışlı havada trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 18.35 itibariyle yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy
HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy - Haberler
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