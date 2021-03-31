Haftasonları, otogar seferleri başladı
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Haftasonları, otogar seferleri başladı

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Haftasonları, otogar seferleri başladı

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, haftasonları otogara gitmekte zorlanan vatandaşlar için harekete geçti.

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Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, haftasonları otogara gitmekte zorlanan vatandaşlar için harekete geçti. Artık otogar güzergahında hizmet veren 1 numaralı şehiriçi otobüsü Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.

Koronavirüs Risk Haritası'nda sarı renkli kategori ile kontrollü normalleşme sürecine giren Aydın, bir aylık süreç sonunda kırmızı renkli 'çok yüksek riskli' kategoriye yükselmesinin ardından kısıtlamalar tekrar geri geldi. Süreç öncesinde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının da geri gelmesinin ardından şehiriçi otobüs saatlerinde de düzenleme yapıldı. Konu ile ilgili Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, haftasonu otogara gidecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 1 numaralı otobüsün hafta sonu hizmet vereceği bildirildi.

Otobüsün her saat başı karşılıklı olarak kalkacağını ifade eden Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın; "İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği genelge uyarınca çok yüksek risk grubuna yükselen Aydın'da Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Cumartesi ve Pazar günleri, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak ana arter olan 1 numaralı hattımızı saat 08: 00 ile 18: 00 arasında saat başlarında olacak şekilde karşılıklı otogar ve Mimar Sinan son duraklarından kalkış yaparak vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Son araç saatlerimiz 18: 00 de Mimar Sinan son duraktan, 19: 00'da ise otogardan hareket ederek son bulacaktır" dedi. - AYDIN

Haftasonları, otogar seferleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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