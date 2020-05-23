Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komuta kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, bugün komandoların ve hava kuvvetlerinin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerine düzenlediği operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA