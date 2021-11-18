Haftanın ücretsiz oyunları! Splinter Cell ücretsiz oldu

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory Ubisoft Montreal tarafından tasarlanılarak, Ubisoft tarafından piyasaya çıkarılan Tom Clancy's Splinter Cell serisinin 3. oyunudur.

Ubisoft Store'da 44,99 TL değerinde olan Splinter Cell Chaos Theory bir süreliğine ücretsiz oldu. 25 Kasım 15:00'e kadar Ubisoft kütüphanenize ücretsiz olarak ekledikten sonra hemen indirip oynayabilirsiniz.

Yıl 2008, şehir genelinde kesinti... borsa sabotajı... milli savunma sistemlerinin elektronik olarak kaçırılması... Bu bilgi savaşı. Bu saldırıları önlemek için, ajanlar düşman topraklarının derinliklerine sızmalı ve düşman askerlerine her zamankinden daha yakın olan kritik istihbaratı agresif bir şekilde toplamalıdır.

Sen Sam Fisher'sın, NSA'nın en seçkin kara operasyon ajanı. Görevinize ulaşmak için yakın mesafeden öldürecek, savaş bıçağınızla saldıracak, prototip Land Warrior tüfeğiyle ateş edecek ve ters boyun kırılması gibi radikal bastırma teknikleri kullanacaksınız. Ayrıca, takım çalışmasının nihai silah olduğu işbirlikçi çok oyunculu sızma görevlerini üstlenin. Düşman geliştikçe, sen de gelişmek zorundasın.

Tom Clansy's Splinter Cell Chaos Theory'yi Ubisoft'tan indirmek için buraya tıklayınız.

SPLİNTER CELL CHAOS THEORY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Splinter Cell Chaos Theory'nin sistem gereksinimleri neler? Splinter Cell sistem gereksinimleri!

Işlemci:Intel Pentium III veya AMD Athlon, 1,4 GHz (Pentium IV veya Athlon 2,2 GHz önerilir)

Sistem Belleği:256 MB veya üzeri RAM (512 MB önerilir)

Ekran Kartı:64 MB DirectX 9.0c uyumlu grafik kartı (128 MB önerilir)

Ses Kartı:DirectX 9.0c uyumlu ses kartı (EAX 2.0 veya üstü önerilir)

DirectX Sürümü:DirectX® sürüm 9.0c veya üstü

Sabit disk:4 GB kullanılabilir sabit disk alanı

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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