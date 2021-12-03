Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta 80 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veriyor
Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games oyunları erişime açıldı, oyunları ücretsiz olarak Epic Games sayfasından indirip oynayabilirsiniz.
Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 2 adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyunlar 80 TL değerinde.
Epic Games bu hafta Dead by Daylight'da dahil olmak üzere 2 adet ücretsiz oyun veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.
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Dead by Daylight, bir oyuncunun vahşi Katil rolünü üstlendiği ve diğer dört oyuncunun Katil'den kaçmaya ve yakalanıp öldürülmekten kaçınmaya çalışan Hayatta Kalanlar olarak oynadığı çok oyunculu (4vs1) bir korku oyunudur.
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