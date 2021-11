Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta iki adet ücretsiz oyun veriyor!

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 2 adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyunlar 32 TL değerinde.

Epic Games bu hafta The Hunter Call of the Wild'da dahil olmak üzere 2 adet ücretsiz oyun veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

THE HUNTER CALL OF THE WILD

Daha önce theHunter: Call of the Wild gibi bir av oyunu denemedin. Gerçeğiyle bire bir aynı muhteşem hayvanlardan avını takip ederken tependeki yaprakların hışırdamasına kadar yaşam dolu ve sürükleyici bir açık dünyaya dalış yap. Tek başına veya arkadaşlarınla bir araya gelip avlanabilirsin. Bu dünyada sadece bir ziyaretçi değil buranın yaşayan ve nefes alan bir parçası olduğunu sakın unutma. Sonunda ilk kızıl geyiğini çalıların arasından fark ettiğinde yaşayacağın hisleri tarif etmek mümkün değil.

ANTSTREAM – EPIC WELCOME PACK

Oyun içinde kullanmak için 1.090 Gems kazan! Bu oyun içi para birimi oyun oynama, meydan okumalar ve sınırlı süreli turnuvalar için kullanılabilir! Gem ayrıca daha zor meydan okumaları açmak ve arkadaşlarına ve diğer oyuncularla sıra tabanlı PvP oynamak için kullanılabilir!

