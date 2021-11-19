Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta üç adet oyunu ücretsiz yaptı - Haberler
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Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta üç adet oyunu ücretsiz yaptı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta üç adet oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta üç adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun 50 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Never Alone (Kisima Ingitchuna)'da dahil olmak üzere üç adet ücretsiz oyun veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

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EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

GUILD OF DUNGEONEERING

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta üç adet oyunu ücretsiz yaptı

Guild of Dungeoneering, bir bükülme ile sıra tabanlı bir zindan gezginidir: kahramanı kontrol etmek yerine etraflarındaki zindanı inşa edersiniz. Lonca destelerinizden çekilen kartları kullanarak odaları, canavarları, tuzakları ve elbette ganimetleri bırakırsınız!

KID A MNESIA EXHIBITION

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta üç adet oyunu ücretsiz yaptı

KID A MNESIA; Radiohead'in 20 kadar yıl önceden gün yüzüne çıkarılan Kid A ve Amnesiac kayıtları ve sözlerinden, sanatı ve oluşumlarından inşa edilerek yeniden bir araya getirilen, yeni bir mutant yaşam verilen capcanlı rüyalarla dolu yapıt niteliğinde bir evrendir.

NEVER ALONE (KISIMA INGITCHUNA)

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games bu hafta üç adet oyunu ücretsiz yaptı

Donmuş tundrada gezinirken, tehlikeli buz kütlelerinde atlarken, sualtı mağaralarında yüzerken ve hem garip hem de tanıdık düşmanlarla yüzleşirken her iki karaktere de tek oyunculu modda rehberlik edin veya bir arkadaşınızla işbirliği içinde oynayın.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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