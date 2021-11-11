Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 95 TL değerinde oyunu ücretsiz yaptı - Haberler
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Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 95 TL değerinde oyunu ücretsiz yaptı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 95 TL değerinde oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta bir adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun 95 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure' u ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları 16 Kasım 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

TINY TINA'S ASSULT ON DRAGON KEEP: A WONDERLADS ONE-SHOT ADVANTURE

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 95 TL değerinde oyunu ücretsiz yaptı

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure'da kafataslarını parçala, ejderhaları alt et ve golemlerle kapış. Fantastik öğeler, eğlence ve büyülü ganimetlerle dolu bu apayrı hikâyeyle 2013 yapımı ve herkesçe sevilen bu görevin deneyimini yaşa!

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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