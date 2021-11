Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 95 TL değerinde oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta bir adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun 95 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure' u ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları 16 Kasım 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure'da kafataslarını parçala, ejderhaları alt et ve golemlerle kapış. Fantastik öğeler, eğlence ve büyülü ganimetlerle dolu bu apayrı hikâyeyle 2013 yapımı ve herkesçe sevilen bu görevin deneyimini yaşa!

