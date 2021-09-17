Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 57 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı - Haberler
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Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 57 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 57 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunların arasında 2D savaş-yarış oyunu olan Speed Brawl yer alıyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta iki adet oyun daha eklendi. Epic Games'in vereceği oyunların toplamı 57 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Speed Brawl ve Tharsis'i ücretsiz olarak veriyor.

Oyunları 23 Eylül saat 18:00'e kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

SPEED BRAWL

Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 57 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

Speed Brawl, hızlı hareket etme ve sert vurma üzerine kurulu 2D savaş-yarış oyunudur! İvmeni koru, kombinasyon yap ve güçlü özel hareketlerini sergile. Kendi dövüş tarzını bul ve şimdiye kadarki en iyi dövüşçü takımını kur. Ardından hepsini daha hızlı yap... DAHA HIZLI!

THARSIS

Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 57 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

Tharsis, sıra tabanlı bir uzay strateji oyunudur. Tabii zarlar da var. Ve yamyamlık da. Bu oyunda insanlığın Mars'a yaptığı ve bir mikrometeorit fırtınasına yakalanan ilk görevin başındasın. Ekibine felaketlerde, kıtlıklarda ve uzayın acımasız doğasında önderlik etmelisin — bütün bunları yaparken Mars'tan gelen esrarengiz sinyaller ve uyarılar aklını kaçırmana yol açmamalı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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