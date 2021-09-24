Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games, 50 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı - Haberler
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Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games, 50 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games, 50 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun The Escapist.

Epic Games her hafta ücetsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 50 TL değerinde The Escapist eklendi.

Epic Games bu hafta kullanıcıların The Escapist'i veriyor. Haftaya ise Paradox Interactive'in strateji oyunu Europa Universalis IV oyununu verecek.

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THE ESCAPIST

Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games, 50 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı

Kendini tekrar hapse soktun ve tek şansın, her ne yolla olursa olsun bir kaçış planlamak. Nasıl yaptığın sana kalmış! Neden bir hapishane isyanına neden olmuyorsun? Ya da doğrudan hapishanenin duvarlarının altına bir tünel kazmıyorsun? Ya da seni tutsak edenlerin arasına karışmak için bir gardiyan üniforması çalmıyorsun?

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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