Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games, 50 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games her hafta ücetsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 50 TL değerinde The Escapist eklendi.

Epic Games bu hafta kullanıcıların The Escapist'i veriyor. Haftaya ise Paradox Interactive'in strateji oyunu Europa Universalis IV oyununu verecek.

Kendini tekrar hapse soktun ve tek şansın, her ne yolla olursa olsun bir kaçış planlamak. Nasıl yaptığın sana kalmış! Neden bir hapishane isyanına neden olmuyorsun? Ya da doğrudan hapishanenin duvarlarının altına bir tünel kazmıyorsun? Ya da seni tutsak edenlerin arasına karışmak için bir gardiyan üniforması çalmıyorsun?

