Haftanın ücretsiz oyunları! Epic Games 145 TL değerinde oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta bir adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun 145 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Rogue Company Season Four Epic Pack'i ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

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ROGUE COMPANY SEASON FOUR EPIC PACK

Dördüncü sezona özel ve ÜCRETSİZ Epic Games paketiyle merhaba de! Düşmanlarını ateş ve napalmla yakan patlayıcı uzmanı Rogue'lar Switchblade ve Scorch'u aç. Switchblade'in Inferno Imp kıyafeti ve 20K Battle Pass XP de ÜCRETSİZ olarak seni bekliyor!

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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