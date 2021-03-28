Haftanın tarihine bakış

Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanlıları püskürterek II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanlıları püskürterek II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

İstanbul ve Ankara hükümetleri temsilcilerinin de katıldığı ve 21 Şubat 1921'de başlayan Londra Konferansı'nda bir sonuç çıkmayacağı anlaşılınca, İngilizlerin desteğini alan Yunan ordusu, 23 Mart'ta Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruza geçti. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Londra'da Yunan delegelerine "Türklere karşı taarruza geçmekte serbest olduklarını" bildirmişti.

Adapazarı'nı 26 Mart'ta, Afyon'u 27 Mart'ta işgal eden Yunanların aynı tarihte İnönü mevzilerine taarruz etmeleriyle II. İnönü Savaşı başladı. Silah ve sayıca üstün durumda olan Yunan ordusu, Türk kuvvetlerinin şiddetli savunması karşısında yıprandı. 31 Mart'ta Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından karşı taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

Bu zafer, Milli Mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri oldu ve Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

Türkeş'in vefatı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin son 55 yılının önemli dönemeçlerine damgasını vuran bir lider olarak hayata veda eden Türkeş, zorluklarla dolu yaşamını vatan ve millet hizmetine adadı.

Alparslan Türkeş için 8 Nisan 1997 Salı günü düzenlenen cenaze törenine yoğun katılım oldu. Türkeş'i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen ülkücüler, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Ankara'ya akın etti.

Alparslan Türkeş'in naaşı, Beşevler'deki anıt mezara defnedildi. Granit mermerden hazırlanan mezar taşında, Türkeş'in doğum tarihi 1917 olarak yazılırken, ölüm tarihi boş bırakıldı.

Türkiye'nin tüm illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirilen topraklar Türkeş'in mezarına konuldu.

Belli başlı öteki olaylar

29 Mart

1430- Osmanlılar, Selanik ve İyonya'yı fethetti.

1827- Beethoven, Viyana'da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

1903- Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1919- Batı Afrika ve Brezilya'da güneş tutulmasını izleyen Londra Kraliyet Bilim Derneğinden bilim adamları, Albert Einstein'ın "genel rölativite teorisi"ni doğruladı.

1956- İlk Türk sinemacılardan Fuat Uzkınay vefat etti.

1957- Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966- Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968- Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1979- Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi, İdi Amin kaçtı.

1982- "Carmina Burana"nın Alman bestecisi Carl Orff 87 yaşında Münih'te öldü.

1989- DYP Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan, TBMM'de bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan olayın zanlısı olarak tutuklandı.

1989- Londra'da dünyanın ilk "tüp beşizler"i doğdu.

1999- Eski TÜSİAD başkanlarından iş adamı Ali Koçman vefat etti.

2004- Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu, NATO'ya üye ülke sayısı 26'ya yükseldi.

2005- Muğla yöresinin en ünlü türkülerinden "Ormancı"nın kahramanlarından Mustafa Şahbudak 83 yaşında vefat etti.

2007- Van'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni kilisesi, "Akdamar Anıt Müzesi" olarak açıldı.

2010- Moskova metrosunda iki kadın intihar eylemcisi tarafından düzenlenen iki saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.

2012- Eski bakanlardan Hurşit Kemal Cantürk 86 yaşında vefat etti. Cantürk, 20 Eylül 1980'de kurulan Bülend Ulusu hükümetinde dışarıdan Ticaret Bakanlığı yapmıştı.

2015- Özbekistan'da 1990'dan bu yana iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90,39'unu alarak dördüncü döneminde görevine devam etti.

2016- Mısır Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kaçırıldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka Havaalanı'na indi. 81 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağı kaçıran Mısır vatandaşı Seyfettin Mustafa yakalandı.

2016- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan ve İstanbul'a getirilen eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta tutuklandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koalisyon güçleri ile koordineli olarak 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiği açıklandı.

2018- Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, 57 yaşında İstanbul'da vefat etti.

30 Mart

1432- Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi.

1856- Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte; Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşması'nı imzaladı.

1924- Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

1938- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk'ün hastalığına ilişkin ilk resmi bildiriyi yayımladı.

1951- ABD'de, Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi. İdam cezaları Haziran 1953'te infaz edildi.

1971- Ezanın Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi verildi.

1972- Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyenini 27 Mart'ta kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirildi. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Ertuğrul Kürkçü sağ yakalandı.

1981- ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington'da bir suikast girişiminde vurularak yaralandı.

1998- AB, Rum kesimi ile üyelik görüşmelerine başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "AB 34 yıllık haksızlığa son damgayı vurdu." dedi.

2012- Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2015- Myanmar'da 16 etnik isyancı örgüt, iki yıl süren görüşmelerin ardından ateşkes için taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı.

2016- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Güngören'de 2008'de 17 kişi ile anne karnındaki bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davada, iki sanığa 18'er kez verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile diğer altı sanığın çarptırıldığı hapis cezalarını onadı.

2017- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir, 69 yaşında Niğde'de hayatını kaybetti.

2018- Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanya için bağışladı.

31 Mart

1848- Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek "ilk profesyonel medyumlar" oldu.

1889- Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustav Eiffel tarafından yapılan Eyfel Kulesi açıldı.

1901- Avusturya Macaristan Başkonsolosu Emile Jelinek'in Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araç, sahibine teslim edildi; Jelinek yeni aracına kızı "Mercedes"in adını verdi.

1920- İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçen aydınlar arasında bulunan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile Halide Edip (Adıvar), yolda buluştuklarında, Ankara'ya ulaşır ulaşmaz, "Anadolu Ajansı" adıyla bir haber ajansı kurulmasını, Mustafa Kemal Paşa'ya önermeyi kararlaştırdı.

1921- II. İnönü Savaşı'nda, Türk ordusunun karşı taarruzu başladı.

1923- Londra'da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'nin 8 Mart'taki notasına cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri sürdürmeye çağırdı. Türkiye çağrıyı 7 Nisan'da kabul etti.

1925- Şeyh Sait Ayaklanması'nın olduğu bölgede, Divanı Harb'in verdiği idam cezalarının onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

1928- Torbalı'da 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.

1930- Afet (İnan) Hanım, bir partiye üye yazılan ilk kadın oldu.

1965- Amerika, Vietnam'a 3 bin 500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşın içine girdi.

1975- Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (39. Hükümet), Süleyman Demirel başkanlığında kuruldu.

2015- Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C'li teröristler tarafından adliyedeki odasında rehin alındı. Teröristler Savcı Kiraz'ı şehit etti.

2015- ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'a, Raiba'tul Adeviyye Meydanı'nda binden fazla göstericinin öldürülmesinin ardından F-16 uçakları, Harpoon füzeleri ve M1A1 tank teçhizatı gönderilmesini durduran başkanlık emrini kaldırarak, askeri yardımların önünü açtı.

2016- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan milli atlet Elvan Abeylegesse'ye iki yıl men cezası verdi.

2017- Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe, 79 yaşında Ataşehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2017- Peru'da bilim insanları Mars ikliminin oluşturulduğu patates laboratuvarından ilk ürünü aldı.

2018- TRT sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

1 Nisan

1564- "NİSAN BİR!" ilk 1 Nisan şakasının Romalılar döneminde yapıldığına inanılıyor. 1564'te Fransa Kralı IX. Charles'ın yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırmasının ardından hala 1 Nisan'ı sene başı kabul edenlere "Nisan balığı" ismi verildi.

1778- Oliver Pollock doların simgesini oluşturdu.

1921- Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olan bu zaferin ardından; Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

1924- Topkapı Sarayı'nın mevcut eşyasıyla İstanbul Asarı Atika Müzeleri Müdürlüğüne bağlanarak müzeye dönüştürülmesi, Bakanlar Kurulunca karara bağlandı.

1924- Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1926- 30 Ağustos'un "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1928- Ankara Borsası, Maliye Bakanı Fuat Ağralı tarafından açıldı.

1944- Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hazım Körmükçü 46 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1948- İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949- Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne katıldı.

1950- BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1950- Eski başbakanlardan Recep Peker, İstanbul'da öldü.

1957- Batı Almanya'da bilim adamları nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958- Kıbrıs'ta EOKA'cılar, İngilizlere savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1965- Türkiye, BM Genel Sekreteri U-Thant'ın özel temsilcisi Golo Plaza'nın Kıbrıs konusundaki raporunu reddetti.

1969- Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon kanalı tarafından naklen yayımlandı.

1978- Cumhuriyet döneminin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ankara'daki evinde 92 yaşında öldü.

1979- Balıkçılar, 1 Nisan gününü Balık Bayramı ilan etti. Kumkapı'da iki saat içinde halka 1,5 ton balık dağıtıldı.

1979- Humeyni, İran'da şeriat ilan etti.

1996- 1978 yılında 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan "16 Mart katliamı" davası yeniden açıldı.

2005- 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali "Yaşam Boyu Başarı Ödülü," sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.

2005- On yıldır süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2005- Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, "16 eski dil bilen hayattaki tek kişi" sıfatıyla "ölene kadar emekliliği yasak" olan Milli Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi, şair, İstiklal Madalyası sahibi Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey) İstanbul'da 104 yaşında öldü.

2009- TRT'nin Kürtçe radyosu yayına başladı.

2010- Demiryollarının 1926-1927 yıllarında bakım istasyonu olarak kullanılan alan, Cer Modern Sanatlar Merkezi adıyla açılarak Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki yerini aldı.

2012- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora, İstanbul'da akciğer ödemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti.

2015- Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi kabul edilen Japon kadın Misao Okawa 117. yaş gününden birkaç hafta sonra kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2015- Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası hizmet vermeye başladı.

2016- Yüksek mobil internet hızı ile daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisi, gece yarısı itibarıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

2017- Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

2017- Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde 120'si çocuk 320 kişi hayatını kaybetti.

2018- Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

2018- İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

2019- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Tunç Soyer seçimleri kazandı.

2020- Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

2020- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Mart'tan bu yana Kovid-19 tedavisi gören, üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti.

2020- UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

2 Nisan

1805- Masal yazarı H. Christian Andersen doğdu.

1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü.

1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

1948- Ankara'da Opera binasının açılışı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törende, Adnan Saygun'un "Kerem ile Aslı" operasının sahnelenmesiyle yapıldı.

1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

1971- Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.

1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.

1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

2001- Yasa dışı İBDA/C örgütünün lideri "Salih Mirzabeyoğlu" takma adlı Salih İzzet Erdiş, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.

2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.

2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu, 90 yaşında vefat etti.

2007- Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.

2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik "Dünya Engelliler Hız Rekoru"nu, 303,62 kilometre ile kırdı.

2015- Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesinin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, 4 militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016- Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından turuncu alarm verildi.

2017- Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Hurşit Atak silkme ve toplamda, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.

2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2019- Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.

2020- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz, yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

3 Nisan

1906- Lumiere kardeşler renkli fotoğrafı icat etti.

1930- Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediyeler Kanunu kabul edildi.

1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli, Başbakan İsmet İnönü tarafından, Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.

1948- ABD Başkanı Harry S. Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

1954- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

1960- Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963- 27 Mayıs, "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" ilan edildi.

1967- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'un davetlisi olarak ABD'ye gitti. Sunay'ın gezisinin ilk gecesinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği binasına bomba atıldı.

1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da hayata veda etti. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.

1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada, 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.

2007- Doğal doğum kontrolü yönteminin mucidi John Billings 89 yaşında öldü.

2013- Başbakanlık, "çözüm süreci"nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ni belirledi. Akil İnsanlar Listesi, 9'ar kişilik 7 bölgesel gruptan oluştu. Gruplarda iş adamları, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.

2014- Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2015- Türk müziğinin usta sanatçılarından Kayahan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.

2015- Yemen'in Aden kentindeki 55 Türk vatandaşı, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir firkateynle tahliye edildi. 185 Türk vatandaşı da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.

2016- Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman "Panama kayıtları" adı altında medyaya servis edildi.

2016- Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

2017- Rusya'da St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov'un düzenlediği açıklandı.

2018- Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.

4 Nisan

1929- İstanbul'da düzenlenen "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında, gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

1949- Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

1953- Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı, 81 Türk denizcisi şehit oldu.

1966- Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır." dedi.

1968- ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Memphis'te uğradığı suikastta öldü.

1974- Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

1979- Pakistan'ın devrik başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.

1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

1997- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat etti.

2001- Yargıtay 6. Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen terörist Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.

2010- TRT'nin Arapça kanalı TRT El Türkiye yayına başladı.

2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

2013- Arjantin'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 54 kişi öldü.

2014- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, sabah saatlerinde "YouTube" ile ilgili 27 Mart 2014'te aldığı "tüm yayına erişim engeli" kararının kaldırılmasına karar verdi. Akşam saatlerinde ise suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle YouTube'a erişim engelinin devamına karar verildi.

2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.

2015- Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi'nde, Avusturya temsilcisi Linz AG Froschberg ile yapılan final rövanşını 3-1 kazanarak, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2016- Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde, Yunanistan'dan gönderilen ilk göçmen grubu İzmir'e geldi.

2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın esir aldığı 275 kişi, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" düzenlendi.

2019- AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

2019- Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalyayla şampiyon oldu. Üç gün süren müsabakalarda 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Türkiye, 2015 ve 2017'den sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu