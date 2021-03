Haftanın tarihine bakış

ABD'de yayımlanan "Time" dergisi, 24 Mart 1923'te Mustafa Kemal Paşa'ya kapağında yer verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düştü, olayda kurtulan olmadı.

Time dergisinin 24 Mart 1923'te yayımlanan sayısında Mustafa Kemal Paşa hakkında, tarihçi Arnold J. Toynbee'nin görüşlerinden de yararlanıldı.

Toynbee, beyanatında, "Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz çağdaş tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. Bir Türk'ün Anadolu'da kendi efendisi olabileceğini şahsen sergileyerek ispatlamıştır." diyordu.

Atatürk'ün Time dergisine kapak yapılması ve yeni Türkiye ile ilgili görüşler, Kurtuluş Savaşı boyunca "Türklerin mezalim yaptığı"nı iddia eden Amerikan basınında bir değişikliğin de işaretiydi. Mustafa Kemal Paşa, 21 Şubat 1927'de bir kez daha derginin kapağında yer aldı.

"İlk kez helikopter kiralayarak miting yapıyoruz"

1954 yılında Sivas'ta doğan Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 askeri darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak siyaset sahnesinde dikkat çeken bir isim oldu.

1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu. Yazıcıoğlu, "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası" sanığı olarak yargılanırken 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Dava sonunda Yazıcıoğlu, herhangi bir ceza almadı.

Darbe döneminde tüm yaşadıklarına rağmen Avrupa Birliği İnsan Hakları gözlemcilerinin "İşkence yapılıp yapılmadığını" sorması üzerine "Türk devletini size şikayet edecek birisi değilim." diyerek yaşadıklarını sineye çeken ve devletine küsmeyen bir lider olarak 1987'de yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam etti.

Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisinin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi.

1991 yılındaki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçilirken partisiyle 1992'de yol ayrımına geldi.

Bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisinden ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclise girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek yeniden BBP'ye döndü.

BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'da zor şartlarda yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak mitinge katıldı ve tüm imkansızlıklara rağmen seçimler için iddialıydı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalında düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu'nun naaşı, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Ölümünün ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas ve Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.

Belli başlı öteki olaylar

22 Mart

1829- Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1945- Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliğini kurdu.

1963- Yassıada duruşmalarında Anayasa'yı ihlal suçundan idama mahkum edilen ancak cezası yaş haddinden müebbete çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, adli tıbbın verdiği rahatsızlığına ilişkin rapor üzerine, 22 Mart'ta Kayseri Cezaevi'nden tahliye edildi ve ertesi gün Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar 28 Mart'ta kaldırıldı. Bayar, gözaltına alınması üzerine 30 Mart'ta başladığı açlık grevini 3 Nisan'da bıraktı.

1968- Paris'te, Nanterre Üniversitesinde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek "68 Olayları"nı başlattı.

2001- Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen 88 yaşında Ankara'da öldü.

2007- İş insanı Kadir Has, İstanbul'da öldü.

2011- Sözleşmeli erbaş ve er alınması ile YAŞ kararları veya yargı denetimine kapalı işlemlerle TSK'den ilişiği kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam olanağı getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

2013- Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk halkından özür dilediğini, tazminat ödemeyi ve Gazze dahil Filistin topraklarına sivil halkın kullanacağı malların girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi.

2015- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ensarullah Hareketi (Husilerin) saldırıları karşısında "acil yardım" çağrısında bulundu.

2016- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek Metro İstasyonu'nda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2016- İş insanı Rıza Sarraf, "İran'a uygulanan yaptırımları delmek için komplo düzenlemek" suçlamasıyla ABD'de tutuklandı.

2016- Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 36 militan öldürüldü, yönetim yanlısı 12 kişi hayatını kaybetti.

2017- Londra'yı hedef alan terör saldırısında, saldırgan ve polis dahil 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Eylemi terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2017- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

2018- Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

2019- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

2020- Kovid-19 nedeniyle 22 Mart gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları kısıtlandı.

23 Mart

1781- Uranüs gezegeni keşfedildi.

1791- Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm, "Gerçeğin Dostları Konfederasyonu" olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.

1921- Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1931- Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933- Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1992- Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

2011- Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü.

2014- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, son bir yılda Yemen'de 6 bin kişinin öldüğünü, 30 binden fazlasının yaralandığını söyledi.

2016- ABD'ye ait insansız hava aracının Yemen'de düzenlediği saldırıda 26 El Kaide militanı öldü, 27 militan da yakalandı.

2020- UEFA, Kovid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

24 Mart

1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.

1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.

1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.

1936- Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı.

1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi.

1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü.

2000- Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan bin 459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.

2015- Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında öldü. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011'de görevini bırakmıştı.

2016- Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.

2016- Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

2017- UNESCO ve L'Oreal'in ortaklaşa düzenlediği "For Women in Science" (Bilim Kadınları İçin) programı kapsamında her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Rising Talents" (Yükselen Yetenekler) ödülüne Türkiye'den Doç. Dr. Bilge Demirköz layık görüldü.

25 Mart

1611- Evliya Çelebi doğdu.

1807- İngiltere parlamentosu köle ticaretini yasakladı.

1912- Türk Ocakları kuruldu.

1957- Roma'da bir araya gelen Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC-Avrupa Ortak Pazarı) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonunun (EURATOM) kurulmasına ilişkin 'Roma Antlaşması'nı imzaladı.

1960- Güney Afrika'da Johannesburg'da tüm siyah politik örgütler feshedildi.

1976- İktisatçı ve tarihçi Şevket Süreyya Aydemir, Ankara'da öldü. "Tek Adam", "İkinci Adam" yapıtlarıyla tanınan Aydemir, 1897'de Edirne'de doğmuştu.

1999- Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip BM'ye bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk kez bir savaşta resmi taraf durumuna geldi.

2009- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki beş kişi, bulundukları helikopterin Kahramanmaraş yakınında düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

2010- Akdamar Kilisesi'nde yılda bir gün ayin yapılmasına karar verildi. İlk ayin 19 Eylül'de gerçekleştirildi.

2015- Alman Lufthansa'ya ait Germanwings hava yolu şirketinin Barselona'dan Düsseldorf'a giden Airbus A320 tipi uçağının Fransa'nın güneyinde düşmesi sonucu 6 uçuş görevlisi ve 144 yolcu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in uçağı "bilinçli olarak düşürdüğü" açıklandı.

2016- Irak'ın Babil kentindeki bir stadyumda futbol maçı oynandığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın bu kararını şiddetle kınadı.

26 Mart

1827- Besteci Ludwig Van Beethoven öldü.

1931- Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle "okka, endaze" gibi eski ölçülerin yerine "kilo, gram, metre, litre" gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

1942- Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kampına götürmeye başladı.

1966- ABD Başkanı Johnson'un özel uçağıyla 2 Şubat'ta tedavi için götürüldüğü Washington'da komadan çıkamayan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'ya getirildi.

1971- Güney Pakistan, Bangladeş adını alarak bağımsızlığını ilan etti. Doğu Pakistan'da iç savaş çıktı.

1971- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası üzerine istifa eden Süleyman Demirel'in yerine başbakanlığa atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı. Profesör Türkan Akyol (Sağlık Bakanı), ilk kez bir kadın bakan olarak parlamento dışından hükümet üyesi oldu.

1971- İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1979- Mısır ile İsrail arasında savaş durumunu sona erdiren anlaşma, Washington'da, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin tarafından imzalandı. ABD Başkanı Jimmy Carter da tanık olarak anlaşmaya imza attı.

1997- Gazeteci yazar Turhan Dilligil hayata gözlerini yumdu.

2002- İsrail'de "Uluslararası Geçici Mevcudiyet"e ait araca düzenlenen saldırıda Türk Binbaşı Cengiz Toytunç şehit oldu, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

2012- Türkiye, Şam Büyükelçiliğinin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

2015- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri koalisyonu, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilere karşı "Kararlılık Fırtınası" askeri operasyonu başlattı.

2015- İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeni turu, ay sonunda çerçeve anlaşmaya varılması hedefiyle ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında İsviçre'nin Lozan kentinde başladı.

2016- İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent son kez basıldı. Son kağıt baskısıyla okuyucularına veda eden gazete, sadece internet üzerinden yayım yapma kararı aldı.

2017- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunca yapılan olağanüstü toplantıda, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğine son verildi.

2018- Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi verilerini kaydedip kullandığı ortaya çıktı.

27 Mart

425- İmparator II. Theodosius zamanında İstanbul'da, "Auditorium" adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okuldaki 31 eğitimci, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

1923- Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, Ankara'da Topal Osman'ın adamları tarafından öldürüldü.

1945- "Aşk-ı Memnu" eserinin yazarı edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil vefat etti.

1962- Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün (ITI) girişimiyle bu gün Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaya başlandı.

1976- Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması, iki ülkenin dışişleri bakanları İhsan Sabri Çağlayangil ve Henry Kissinger arasında Washington'da imzalandı. Anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.

1977- Kanarya Adaları'nın Tenerife Havaalanı'nda uçuşa geçen Hollanda Hava Yollarına ait yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am uçağı ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü.

1987- "Hora" (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak amacıyla Ege'nin uluslararası kara sularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi. Kriz, 28 Mart'ta NATO ve ABD'nin devreye girmesiyle donduruldu.

1996- ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton ile bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

2000- Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığına seçildi.

2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab militanları tarafından bir otele düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

2015- ABD'li astronot Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko, Soyuz uzay aracıyla bir yıl kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

2015- İngiltere'de bir Türk hastaya ilk kez durmuş ancak yeniden çalışır hale getirilen kalp nakledildi.

2016- Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir lunaparkta düzenlenen saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar Grubu üstlendi.

2017 - Bilim insanları DNA onarımını engelleyen kritik bir moleküler bağlantı keşfetti.

2020- Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

28 Mart

1910- İstanbul'daki ilk trafik kazasında bir kişi yaralandı.

1920- Kilis'ten 26 Mart sabahı hareket eden Fransız kuvvetleri, Kilis-Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpıştı. Şahin Bey şehit düştü, Fransız kuvvetleri Antep'e girdi.

1939- İspanya İç Savaşı, Franco'nun Madrid'i almasıyla bitti.

1944- Adapazarı ve civarındaki depremde 2 bin 831 kişi öldü.

1961- Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.

1962- Üniversitelerden atılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerini sağlayan kanun benimsendi.

1965- ABD'de Martin Luther King'in önderliğinde Alabama'da 25 bin kişi hakları için yürüdü.

1966- Doktorların, rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceğine karar verdiği Cemal Gürsel'in yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.

1969- Manisa ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 53 kişi öldü.

1970- Gediz'de 7,2 büyüklüğündeki depremde bin 86 kişi öldü.

1973- "Baba" (1972) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Marlon Brando, sinema sektörünün Kızılderililere karşı tutumunu protesto ederek ödülü reddetti.

1982- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı yürürlüğe girdi.

1988- Türkiye'de kendisine yapay kalp takılan ilk kişi Halit Şahin öldü.

2004- Yerel seçimler yapıldı. Seçimlere ilk kez katılan AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 18 oy aldı.

2010- Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın 67 yaşında vefat etti.

2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan ve iade edilmelerine karar verilen eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta İstanbul'a getirildi.

2017- New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurdu.

2018- Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı Oracle'a tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu