Haftanın tarihine bakış

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'de aldığı kararlar, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda derin izler bıraktı.

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'de aldığı kararlar, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda derin izler bıraktı.

Seçimlerin ardından 1996'da kurulan DYP-ANAP koalisyonu, güven oylaması geçersiz sayılınca düştü. TBMM'de birinci parti konumundaki Refah Partisi ile ikinci parti DYP arasında 54'üncü Hükümet (Refah-Yol hükümeti) kuruldu.

Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaşanan bazı olayların ardından, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

MGK, 28 Şubat 1997'de toplandı. MGK toplantılarında daha önce yaklaşık 1 dakika görüntü alınmasına izin verilirken, ilk kez bu süre 5 dakikaya çıkarıldı. Toplantıda alınan zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması başta olmak üzere bir dizi karar, uygulanmak üzere hükümete bildirildi.

MGK Genel Sekreterliği, 9 saat süren toplantının ardından yayımladığı bildiride, bilhassa anayasa ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetlerin gözden geçirildiğini belirtti.

Bildiride "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan anayasa ve cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği" ifade edildi.

Başbakan Necmettin Erbakan, kararları 5 Mart 1997'de imzaladı. Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir'in ABD'de yaptığı konuşmada, bu kararları "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle değerlendirmesine Refah Partisi milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisinin kapatılması için dava açtı. Erbakan, 18 Haziran'da başbakanlıktan istifa etti. Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet kurma görevini milletvekili çoğunluğu bakımından ikinci sırada bulunan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e değil, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk ile ANASOL-D hükümetini kurdu.

TBMM, 2012'de Darbeleri Araştırma Komisyonu oluşturarak 28 Şubat süreci başta olmak üzere askeri darbelere ilişkin araştırma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, süreçte etkisi olduğu iddia edilen pek çok isim tutuklanarak cezaevine konuldu.

Belli başlı öteki olaylar

22 Şubat

1848- Paris'te işçiler ayaklandı.

1942- Halide Edip Adıvar, "Sinekli Bakkal" adlı romanıyla "CHP Sanat Mükafatı"nı kazandı.

1962- Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istedi ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.

1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

1994- Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk birliği yurda döndü.

2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.

2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.

2016- 21 Ocak'ta vefat eden Mustafa Koç'un yerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.

2017- Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açıldı.

2018- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

2020- Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

23 Şubat

1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.

1919- İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Parti'yi kurdu.

1942- Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1945- Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif, TBMM'de kabul edildi.

1945- Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan konferans, anlaşmaya varılamadan dağıldı. (23 Şubat-12 Mart).

1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.

1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.

1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen "Dolly" adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.

2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.

2006- Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan yasa önerisi yasalaştı.

2010- Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.

2017- Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı'na resmi başvuruda bulundu.

2018- "Yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

2020- İran'daki yeni tip koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeyle İran ile Türkiye arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişlere ise saat 20.00'den itibaren izin verilmedi.

24 Şubat

1495- Şehzade Cem öldü.

1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1910- Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete yayın hayatına başladı.

1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanya vatandaşı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca 1 yolcu kurtulabildi.

1946- CHP'nin "Parti Sanat Mükafatı" adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstüne saldırıda bulunuldu. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Türk Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1983- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'ye ilişkin davada Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ordinaryus Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski Dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

2012- İzmir Alaçatı'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli, Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli ise dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.

2013- Suriye'de yaralanan Fransız fotomuhabiri Olivier Voisin, Türkiye'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2017- Suriye'de Bab ilçesine bağlı Susyan köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargahına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda çoğu sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

2018- Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda 40 lahit ve 1000 civarı küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

25 Şubat

1899- Reuters Ajansının (1851) kurucusu Baron Paul Julius Reuter 83 yaşında öldü.

1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki gösterildi.

1943- Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi.

1950- "Çoruh" ilinin adı "Artvin" olarak değiştirildi.

1980- Yurt dışındaki işçilerin 20 bin mark ödeyerek askerlikten muaf tutulmasını içeren bedelli askerlik tasarısı Meclis Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.

1986- Filipinler'de seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Corazon Aquino başkan seçildi. Ferdinand Marcos ülkeyi terk etti.

1991- Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı.

1991- Varşova Paktı feshedildi.

1994- Almanya, RP'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

1996- İş adamı Vehbi Koç Antalya'da öldü.

2009- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.

2010- YÖK'ün kurucu başkanı ve Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti.

2010- Gazeteci Ahmet Vardar, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2013- Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 85. Oscar ödülleri töreninde en iyi film ödülünü "Argo" aldı.

2013- Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-Hye, yemin ederek görevi Lee Myung-Bak'tan devraldı.

2015- ABD, Somali'deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan büyükelçiliğine 24 yıl sonra atama yaptı.

2016- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

2016- Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, "kişi hürriyeti ve güvenliği", "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ve "basın hürriyeti" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlattı.

2020- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.

2020- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

26 Şubat

1618- Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.

1848- Fransa'da "İkinci Cumhuriyet" ilan edildi.

1925- Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1934- İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1936- Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

1961- Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında yaşamını yitirdi.

1967- ABD, 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.

1976- Türkiye ile ABD arasında "Savunma İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

1985- Tarık Akan "Pehlivan" filmindeki rolüyle Berlin Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

1992- Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi, Ermeni güçlerince katledildi.

1994- Edebiyatçı-yazar, gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında vefat etti.

1997- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi.

1998- Nutuk, Rumca'ya çevrildi.

1999- İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı.

2004- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayıs'ta Branko Çırvenkovski geçti.

2007- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994'te çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2012- CHP, iki günde iki kurultay yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla toplanan 16. Olağanüstü Kurultay'da tüzük değişikliği kabul edildi, ertesi gün ise 362 delegenin imzasıyla toplanan 17. Olağanüstü Kurultay'da, tüzük değişikliği istemleri reddedildi. Bu kurultay 2 saat sürdü ve CHP tarihindeki en kısa kurultay oldu.

2013- Türkiye'de 270 metre ile en yüksek, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Yusufeli Barajı'nın temeli atıldı.

2013- Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde meydana gelen balon faciasında 9'u Hong Konglu, 4'ü Japon, 3'ü İngiliz, 2'si Fransız ve 1'i Mısırlı 19 kişi hayatını kaybetti.

2015- Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

2015- Hatay'da MİT'e ait tırın durdurulmasına ilişkin ihbarı yapan Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli personel, Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Adana'da tutuklandı.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan bir oteli hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

2016- Anayasa Mahkemesinin, haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.

2017- 89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne layık görülen filmin yanlış anonsunun damga vurduğu törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Moonlight"taki performansıyla Mahershala Ali'nin oldu. Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oldu.

2018- Rusya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e yönelik silah ambargosunun İran tarafından ihlal edilmesi nedeniyle duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

2019- Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde, 70 yaşında hayatını kaybetti.

27 Şubat

1863- Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1917- Rus Çarlığı çöktü.

1937- Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te denize indirildi.

1947- Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir Güler 45 yaşında hayatını kaybetti.

1964- Coca-Cola'nın dünyadaki bin 109. fabrikası İstanbul'da açıldı.

1976- Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi.

1988- Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra yaşamını kaybetti.

1995- Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.

2010- Haldun Dormen'in Kürtçe sahnelediği "Bir Kış Öyküsü" müzikalinin prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı.

2011- Eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

2012- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2016- Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014'te çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aldı.

2016- BM Güvenlik Konseyinin, Rusya ve ABD'nin girişimleri sonucu varılan, gece yarısından itibaren Suriye'de çatışmaların durmasını içeren kanun tasarısını oy birliğiyle kabul etmesinin ardından anlaşma saat 00.00'da yürürlüğe girdi.

2017- Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

2017- 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Karargah Rahatsız" başlıklı haberdeki "karargah"ın, "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan Çekya'nın başkenti Prag'da 25 Şubat'ta gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2020- Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

28 Şubat

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1921- TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

1923- Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Belediyesince "fahri hemşehri" ilan edildi.

1933- Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı. Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldu.

1942- İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

1945- Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.

1949- İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.

1958- İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.

1977- Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksekokul hizmete açıldı.

1978- Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.

1980- Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.

1986- İsveç Başbakanı Olof Palme, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1990- 1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran öldü.

1991- 17 Ocak'ta başlayan Irak'a yönelik "Çöl Fırtınası" harekatı, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmeyi kabul etmesinin ardından imzalanan ateşkes antlaşmasıyla son buldu.

1994- NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

1997- MGK'nin 9 saat süren toplantısında "28 Şubat Kararları" alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'de, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.

2001- Ulusal Bank'a el konuldu.

2003- Ankara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in dört eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

2006- Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen "çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı" Alaattin Çakıcı, "borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2012- Fransa Anayasa Konseyi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasanın iptali konusundaki itirazı kabul etti.

2013- Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, görevdeki son gününde Vatikan'da kardinallerle vedalaştı.

2015- Türk edebiyatının büyük ustası, gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- İstanbul'da düzenlenen 18. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak ilk sırada yer aldı.

2016- Ankara'da düzenlenen Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Gizem Elmaağaçlı, Evrim Sağlam ve Nevin Akdağ'ın temsil ettiği Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

2016- Rusya ve Beşşar Esed rejimi güçleri, kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasını ihlal etti. Hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

2017- Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

2020- İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu