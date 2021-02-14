Haftanın tarihine bakış

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve bu tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı...

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve bu tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

19 Şubat 2001, faturası en ağır ekonomik krizlerden birini tetikleyen siyasi kavganın yaşandığı gün olarak tarihte yerini aldı. MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer, bankalarla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun devreye sokulması kararına Başbakan Ecevit'in tepki gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp, "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.

Bu tavır üzerine Ecevit, sinirli bir havada masadan kalktı, kapıyı çarpıp salonu terk etti. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit'in önüne fırlattığı Anayasa kitapçığını aldı ve Sezer'in bulunduğu yöne doğru aynı şekilde fırlattı.

Özkan, sert bir tonda "Asıl Anayasa'dan anlamayan sizsiniz" deyip salondan çıkarken, duyulan "nankör kedi" sözü ise siyaset tarihine geçti.

Piyasalar altüst oldu, kriz patlak verdi

Ecevit, toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre sonra kameraların karşısına geçti ve MGK toplantısında Sezer'in kendisine Anayasa kitapçığını fırlattığını söyledi. Bu olayın Ecevit'in ağzından duyulmasından saatler sonra Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. Kriz, istihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo yarattı.

Krizin devam etmesi üzerine Türkiye, 2002 Kasım'ında erken seçime gitti ve AK Parti tek başına iktidar oldu. AK Parti'nin 363, CHP'nin 178 koltuk kazandığı seçimlerde önceki hükümetten hiçbir parti ise Meclis'e girecek oy oranını bulamadı.

Menderes'in uçağı düştü

Başbakan Adnan Menderes'i, Kıbrıs konusundaki üçlü konferansa katılmak üzere Londra'ya götüren uçak, 17 Şubat 1959'da Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Menderes ve beraberindeki heyeti taşıyan Viscount tipi uçaktaki 21 kişiden, aralarında Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, Dışişleri Bakanlığı 1. Daire Başkanı İlhan Savut, AA Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, Akşam Gazetesi Foto Muhabiri Burhan Tan, Dışişleri Katibi Sedat Görmüş ve uçak personelinin de bulunduğu 14 kişi öldü.

Başbakan Adnan Menderes, ağır yaralanan Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat ile mürettabat ve yolculardan oluşan 7 kişi kazadan kurtuldu.

Merasim Sokak'ta bombalı araçla saldırı

17 Şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçları, Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille saldırı düzenlendi.

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 vatandaş yaralandı. Saldırıda birçok araç ve bina da zarar gördü.

Bombalı saldırıyı Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan, Van nüfusuna kayıtlı "Zinar-Raperin" kod isimli PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer'in PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

İddianamede, terör örgütü PKK elebaşları Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişi hakkında 30'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edildi. Örgüt elebaşları da dahil 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

İlk duruşması 14 Mart 2017'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 10 Eylül 2018'de karara bağlandı. 6 sanık, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ise 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

15 Şubat

1564- Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.

1927- İzmir Eski Eserler Müzesi açıldı.

1949- 1200 Musevi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu, göç edenlerin sayısı 10 bini geçti.

1958- Eski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu, 65 yaşında Ankara'da öldü.

1971- ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1977- Ankara ile İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak Mavi Tren, deneme seferine başladı.

1979- Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

1983- Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

1989- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da dokuz yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi.

1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.

2002- Uluslararası Güvenlik Destek Gücünde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2005- Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AK Parti'den ve bakanlık görevinden istifa etti.

2006- Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

2012- Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkum ağır yaralandı.

2013- Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi.

2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Yenikapı Metro Hattı'nda hizmet vermek üzere açıldı.

2014- Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı.

2016- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

2016- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.

2017- Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

2020- Slovenya'da düzenlenen slalom yarışına katılan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı için ülkede "kahraman" ilan edildi.

16 Şubat

1920- Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde İkinci Anzavur İsyanı başladı. İsyan, 16 Nisan'da bastırıldı.

1925- Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını alacak "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1933- Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey vefat etti.

1950- Çoğunluk sistemini öngören yeni Seçim Kanunu TBMM'den geçti.

1953- Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı.

1959- Fidel Castro, Küba Devlet Başkanı olarak yemin etti.

1969- 6. Filoyu protesto için "Amerikan Emperyalizmine Karşı Mustafa Kemal" mitinginde gösteri yapanlara bir grubun saldırmasıyla başlayan olaylarda 2 genç öldü, 200 kişi yaralandı. Olay "Kanlı Pazar" diye anılmaya başlandı.

1973- Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1976- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

1986- Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.

1988- Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü.

1999- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 15 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

2005- İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisini kurdu.

2005- Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divanda yargılanmalarına başlandı.

2014- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) 6. Genel Sekreteri Butros Butros-Gali, Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Cize ilinde bir hastanede 94 yaşında vefat etti.

2017- Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.

2017- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki Sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

2017- Venezuela, "Venezuelalı diplomatların teröristlere pasaport sattığını" iddia eden CNN İspanyolcanın ülkede yayın yapmasını yasakladı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2018- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Die Welt gazetesinde yazdığı bazı yazılarda silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi.

2020- İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.

17 Şubat

1864- "H.L. Hunley" denizaltısı tarafından, ilk denizaltı saldırısı gerçekleştirildi.

1871- Şeyh Şamil vefat etti.

1923- İzmir İktisat Kongresi başladı.

1925- "Aşar Vergisi" kaldırıldı.

1926- Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1926- Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergiyi ziyaret etti.

1930- Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1939- Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Hatay yasaları olarak kabul etti.

1957- Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırdı, Amerika ordu takımını 19-0 yendi.

1959- Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren THY'nin "SEV" uçağı düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

1961- Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında vefat etti.

1973- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Şeyda Odyakmaz ilk kadın genel müdür oldu.

1983- Dört Filistinli gerilla, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi. Filistinli gerillalar, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.

1984- Neşe Erberk, Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

1993- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra Ankara Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezinin bahçesine düştü. Kazada, Bitlis ile üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit oldu.

2007- Eski Devlet Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Mehmet Altınsoy vefat etti.

2008- Kosova bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, ertesi gün Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

2008- Söz yazarı Aysel Gürel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti.

2009- Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2009- Sanatçı Gazanfer Özcan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata veda etti.

2010- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Hollandalı teknik adam Guus Hiddink getirildi.

2013- Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Tuzla'da denize indirildi.

2014- Danimarka Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, bir yönetmelikle, kesim öncesinde hayvanlara vurulma/bayıltma uygulaması şartı getirdi. Yürürlüğe giren genelgeye, dini ritüellere uygun kesime engel olduğu için Müslümanlar ve Yahudiler tepki gösterdi.

2015- Milli kayakçı Samet Kartal, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından ABD'de düzenlenen Kayakla Atlama FIS Kupası'nda birinci olarak, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

2016- İnternet arama motoru Google, mobil harita uygulamasındaki ülkeler arasına KKTC'yi dahil etti.

2016- Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31'de patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

2017- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

2017- Türkiye, Ermenistan'ın işgali altındaki Yukarı Karabağ'da 20 Şubat'ta yapılacak ve gayrimeşru görülen "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı.

2017- İspanya'da ilk defa kraliyet ailesine mensup bir kişi sanık sandalyesine oturdu. İspanya kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında para cezası alırken, eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Şubat

1564- Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.

1564- Heykeltıraş, ressam Michelangelo hayatını kaybetti.

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1925- Osmanlı Devleti'nin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.

1941- Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

1952- Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütüne (NATO: North Atlantic Treaty Organization) katıldı. TBMM'nin 18 Şubat'ta verdiği onayın ardından Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.

1957- BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.

1967- Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü.

1988- İstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı "Lütfi Kırdar" olarak değiştirildi.

1995- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Partinin (SHP) CHP bünyesinde birleşmesi kararlaştırıldı.

2005- SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis, panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler, bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.

2009- Dünyada ekonomik kriz: Almanya'da, zor durumdaki bankaların son çare olarak kamulaştırılabilmesini öngören yasa kabul edildi. ABD'de, otomobil üreticileri General Motors ve Chrysler, hükümetten 22 milyar dolar ek kredi istedi.

2012- MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları, annelerinin vasiyetnamesi gereği almaları gereken miras payını alamadıkları iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti" davası açtı.

2016- Türk kökenli Alman yazar Feridun Zaimoğlu, 2016 Berlin Edebiyat Ödülü'nü Berlin Belediyesinde düzenlenen törenle aldı.

2016- Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 6 asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

2018- İran'ın başkenti Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan yakınlarında düşen uçakta biri çocuk 66 kişi yaşamını yitirdi.

2020- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Ancak Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

19 Şubat

1405- "Aksak Timur" ya da "Timurlenk'" olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.

1451- Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.

1915- İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.

1925- Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Meclis'te kabul edildi.

1928- Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu.

1932- Halkevleri kuruldu.

1937- Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

1951- Fransız yazar Andre Gide öldü.

1956- Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.

1957- Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.

1959- Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören ve 11 Şubat'ta Zürih'te varılan anlaşmalar, İngiltere'yi de ilgilendiren bazı hükümlerin eklenmesiyle "Londra Antlaşması" adıyla imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.

1975- Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.

1993- Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1994- Libya'da şeriat uygulamasına geçildi. İslami takvim uygulanmaya başlandı.

1997- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.

1998- Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

2008- Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

2010- Dünya şampiyonu milli güreşçi Zekeriya Güçlü, geçirdiği rahatsızlık sonucu 39 yaşında vefat etti.

2016- Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan ve bölgede "Dareyya'nın Gözü" olarak tanınan 21 yaşındaki Mecid Dirani, Suriye'nin güneyindeki Dareyya bölgesinde rejim ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Esed güçlerinin havanın kararmasıyla başlayan saldırısını görüntülemek isteyen Dirani, tank ateşinde vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2016- IMF Başkanlığına Christine Lagarde yeniden seçildi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

2017- Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.

2018- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.

2020- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

2020- HSK, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

20 Şubat

1507- Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.

1622- II. Osman (Genç Osman) katledildi.

1914- İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919- Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.

1928- İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe Konuşmaya Teşvik" toplantısı yapıldı.

1930- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

1961- İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

1970- Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.

2010- 60. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmine verildi.

2013- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümetin istifa dilekçesini parlamentoya sundu. Bulgaristan Parlamentosu, bir gün sonra Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı.

2014- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.

2016- İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.

2017- Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

2020- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

21 Şubat

1927- Time dergisi kapağında, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ikinci kez yer verdi.

1949- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski bakan Ali Çetinkaya hayatını kaybetti.

1958- İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı. İzmirspor-Beykoz arasında yapılan ilk maçta, ilk golü İzmirsporlu Özcan attı.

1958- Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

1964- Başbakan İsmet İnönü'ye, Mesut Suna tarafından Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.

1965- Siyahi Müslüman lider Malcolm X öldürüldü.

1978- Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince 17 ay hapse mahkum edildi.

1989- Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum edildi.

1992- Gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı öldü.

2001- Repo faizleri yüzde 7 bin 500'ü buldu.

2007- Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: ABD'nin iki büyük bankasının kamulaştırılacağı söylentileri Bank of America'nın hisselerini 1984'ten, Citigroup'un ise 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriletti.

2011- Libya'da petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin bulunduğu Ras Lanuf bölgesinde hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık tutuklandı, emekli Korgeneral Doğan Temel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2013- 13 Eylül 1980'de gözaltına alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllardır mücadele eden ve kayıp yakınlarının sembolü "Berfo Ana" olarak tanınan Berfo Kırbayır, 105 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- TBMM Genel Kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi kabul edildi.

2015- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Halep kenti sınırları içindeki Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki kutsal emanetlerin taşınması için "Şah Fırat Operasyonu" düzenlendi.

2016- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından 19 Şubat'ta kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, foto muhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.

2016- Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeyneb beldesinde bomba yüklü üç araçla düzenlenen saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı DEAŞ üstlendi.

2018- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjoergen, 14. madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu kırdı.

2020- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2020- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında "örgüt üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanık olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyası ayrıldı. Hükmün kesinleşmesiyle birlikte, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 12 şirket üzerindeki ortaklık paylarına el konulmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu