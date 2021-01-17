Haftanın tarihine bakış

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 4 koruması ve şoförü 24 Ocak 2001'de, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007'de, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 4 koruması ve şoförü 24 Ocak 2001'de, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007'de, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Uğur Mumcu, 1942'de Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" makalesiyle "Yunus Nadi Ödülü"nü aldı.

Aynı fakültede 1968'de idare hukuku asistanı olan Mumcu'nun inceleme yazıları, Milliyet gazetesinde yayımlanmaya başladı.

Mumcu, 12 Mart 1971 dönemindeki bir yazısında kullandığı "ordu uyanık olmalı" sözleriyle, "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı, tutuklandı ve 7 ay hapisle cezalandırıldı. Yargıtay, bu cezayı bozdu.

Mumcu, askerliğini tamamladıktan sonra 1974'te üniversiteden ayrılarak Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 1975'te Cumhuriyet gazetesine geçen Mumcu, yaşamı boyunca çok sayıda araştırmaya dayalı yapıt verdi.

Güldal Mumcu ile 1976'da evlenen Uğur Mumcu'nun Özgür ve Özge adını verdikleri iki çocuğu oldu.

Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombalı saldırıyla hayatını kaybetti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 28 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.

Mumcu'nun ölümünden sonra kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, bütün eserlerini yayımladı.

Polis teşkilatının unutulmayan kahramanı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Ali Gaffar Okkan, 1970'te Polis Kolejini, 1973'te Polis Akademisini bitirdi. Okkan, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atandıktan sonra emniyet amirliği rütbesi alana kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne 1993'te terfi eden Okkan, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı.

Ali Gaffar Okkan'ın adı, 18 Kasım 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladıktan sonra kentte ilklere ve önemli başarılara imza atmasıyla gündeme geldi.

Okkan, görev yaptığı süre içinde kentteki huzuru en üst seviyeye çıkardı, şehirde küçükten büyüğe herkesle kurduğu iyi diyalogla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazandı.

Okkan, 24 Ocak 2001'de makam aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu olay yerinde şoförü ve 4 korumasıyla şehit oldu.

Şehadetinin ardından "Ali Gaffar Okkan" ismi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlara verildi.

"Güvercin tedirginliğinde" biten bir hayat

Malatya'da 1954 yılında dünyaya gelen Hrant Dink, anne ve babasının ayrılması üzerine iki erkek kardeşiyle Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında yatılı yaşamaya başladı.

İlköğretimini bu kiliseye bağlı İncirdibi İlkokulu'nda, ortaokulu Bezciyan, liseyi ise Üsküdar'daki Surp Haç Tıbrevank Yatılı Okulu'nda okudu.

Şişli Lisesi'nden mezun olan Dink, ilkokulda tanıştığı Rakel Yağbasan ile evlendi. İsmini mahkeme kararıyla "Fırat" olarak değiştiren Hrant Dink, bir süre eşi Rakel Dink'le yetiştikleri Tuzla Çocuk Kampı'nın yönetimini üstlendi.

İstanbul'da 5 Nisan 1996'da Türkçe-Ermenice ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Agos gazetesini kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Dink, aynı zamanda çeşitli gazetelere de köşe yazıları yazdı.

Agos gazetesindeki 13 Şubat 2004 tarihli yazısı nedeniyle hakkında Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Dink, 7 Ekim 2005'te altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu dönemde yoğun eleştiriler alan ve dava süreçleriyle karşı karşıya kalan Dink, bazı kesimlerin tehditlerine maruz kaldığını belirterek yaşadıklarını gazetedeki köşesinde kaleme aldı.

Hrant Dink, dava süresi ve bu süreçte hakkında yürütülen hedef gösterme kampanyalarından dolayı yaşadığı endişeyi, 10 Ocak 2007'de "Ruh halimin güvercin tedirginliği" başlığıyla yayımlanan son yazısında dile getirdi.

Dink, bu yazının yayımlanmasından 9 gün sonra kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin yakınındaki bir bankadan çıktıktan sonra Halaskargazi Caddesi'nde Ogün Samast tarafından 3 kurşunla vurularak katledildi.

Hrant Dink'in cenazesi, 23 Ocak'ta Agos gazetesi önünde ve Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenlerin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturmalar neticesinde cinayetin, emniyet içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY mensuplarının organizasyonuyla gerçekleştiği tespit edildi.

Bu çerçevede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcılar Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek ile dönemin jandarma görevlilerinin de bulunduğu isimlere dava açıldı.

Belli başlı öteki olaylar

18 Ocak

1778- İngiliz kaşif James Cook, Hawaii Adaları'na ulaştı.

1886- Kadınlar, Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.

1910- Çırağan Sarayı yandı. Saray 1865'te Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti.

1919- I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu "Paris Barış Konferansı" açıldı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi.

1924- İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

1927- Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

1944- "Trak" adlı yolcu vapuru, Çanakkale'den Bandırma'ya giderken kayalara bindirerek battı, 24 kişi öldü.

1956- Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan vefat etti.

1991- Hükümet, TBMM'den, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında görevlendirilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye'de bulundurulması konusunda yetki aldı.

2010- Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

2013- ABD'li bisikletçi Lance Armstrong, 7 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunu, doping yaparak kazandığını itiraf etti.

2014- Hindistan'ın Mumbai Müslüman Davudi Buhra topluluğunun lideri Syedna Muhammed Burhaneddin'in ölümü nedeniyle toplanan kalabalığın yol açtığı izdihamda 18 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

19 Ocak

1945- Türkiye'de Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank faaliyetlerini durdurdu ve tasfiye hazırlıklarına başladı.

1950- Çin önderi Mao Zedong, Ho Şi Minh önderliğindeki Kuzey Vietnam'ı tanıdı.

1960- İsveç'in başkenti Stockholm'den Ankara'ya gelen İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü, 42 kişi öldü.

1966- Hindistan'da Nehru'nun kızı İndra Gandhi başbakan oldu.

1969- Prag'da Jan Palach adlı öğrenci, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto için kendini yaktıktan 3 gün sonra öldü. Prag'da protesto amaçlı eylemler düzenlendi.

2005- "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600" sergisi, Londra'daki Royal Academy of Arts'ta (Kraliyet Sanat Akademisi) açıldı.

2007- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Zanlı Ogün Samast, ertesi gün Samsun'da yakalandı.

2011- Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Demokrat Partiden istifa etti. Mecliste temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü.

2012- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını, 11. Cumhurbaşkanının görev süresinin de 7 yıl olmasını içeren Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2014- Adana'da jandarma ekipleri, Adana-Ceyhan istikametinde seyreden 3 tırda arama yaptı. Adana Valiliği, "Üç araçta Cumhuriyet savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatının rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

2015- Meclis, 10 yıl sonra Yüce Divan oylaması yaptı. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili Genel Kurul'da yapılan gizli oylamalarda, üç ismin Yüce Divan'a sevkleri kabul edilmedi.

2015- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Eski cumhurbaşkanları Cemal Gürsel, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'den yıllar sonra ilk kez bir Bakanlar Kurulu toplantısı, cumhurbaşkanı başkanlığında yapıldı.

2015- Olimpiyat şampiyonu kayakçı Lindsey Vonn, kariyerinin 63. zaferini kazanarak "Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu" unvanını aldı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2020- DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da 17 Ocak'ta vefat eden Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.

20 Ocak

1793- Fransa Kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

1895- Darülaceze kuruldu.

1918- Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı. Birinci Dünya Savaşı'nın başında Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine izin verilen, daha sonra Osmanlı İmparatorluğunun satın aldığı, Almanların Goeben ve Breslau gemilerinden Breslau'ya "Midilli" adı verilmişti.

1921- TBMM'nin kuruluşunun ardından, 23 maddelik ilk anayasa "Teşkilatı Esasiye" kabul edildi.

1936- Ankara'da Endüstri Kongresi toplandı. Toplantıda İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı esasları kabul edildi.

1947- Fransa Geçici Hükümeti Başkanı Charles de Gaulle, politikadan çekildiğini açıklayarak görevinden istifa etti.

1956- Yaşar Kemal, "İnce Memed" romanıyla Varlık dergisinin Roman Armağanı'nı kazandı.

1961- Londra Konferansı'nda Kıbrıslı Rumlar, federal yönetim tezini reddetti. Bunun üzerine Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri konferanstan çekildi.

1993- Amerikalı aktris Audrey Hepburn 64 yaşında hayata veda etti.

1994- Sahneye çıkan ilk Türk kadını, Devlet Sanatçısı Bedia Muvahhit, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2003- Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) hizmete girdi.

2010- Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhuh, Dubai'de kaldığı otelde öldürüldü.

2013- ABD'de ikinci kez başkan seçilen Barack Obama, yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı.

2014- İran ile P5+1 ülkeleri arasında nükleer program konusunda varılan mutabakat uygulanmaya başlandı.

2017- ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'a veda etti. 45. Başkan Donald Trump, Kongre'de yemin ederek göreve başladı.

2018- ABD'de federal hükümet, geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçememesi nedeniyle Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

2018- Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ, El Kaide terör yuvalarına karşı 20 Ocak 2018'de "Zeytin Dalı Harekatı" başlattı.

2020- TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti.

2020- Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında vefat etti.

21 Ocak

1522- Rodos fethedildi.

1774- Padişah III. Mustafa öldü, I. Abdülhamit tahta çıktı.

1924- Sovyet Devrimi'nin mimarı Viladimir İliç Uliyanof Lenin öldü.

1946- İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.

1951- Ankara'ya, Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi geldi.

1952- Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.

1954- İlk nükleer denizaltı USS Nautilus, seferine çıktı.

1958- Kıbrıslı Rumların "Enosis" görüşüne karşı kendi örgütlenme çalışmalarına başlayan Kıbrıslı Türkler, gelişmelere paralel olarak, "taksim" görüşünü geliştirdi. Lefkoşa'da "taksim" lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti, bir genç ağır yaralandı, 6 kişi tutuklandı.

1961- Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.

1972- Cidde'ye hacı götüren THY'ye ait "Marmara" uçağı, yolcusuz dönüşünde, Adana Havalimanı'na 5 kilometre kala Saruhanlı Köyü yakınında düştü. Uçaktaki 5 kişilik mürettebattan hostes Hülya Maviler hayatını kaybetti, diğerleri yaralı kurtarıldı.

1996- Filistin'de ilk kez yapılan seçimde devlet başkanlığına Yaser Arafat seçildi.

2010- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Orhan Alp vefat etti.

2012- Türkiye'de ilk yüz nakli, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirildi.

2013- Çocuklar başta olmak üzere topluma deprem bilincini aşılamak için çalışan ve kamuoyunda "Deprem Dede" olarak da bilinen Türk Kızılay Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

2013- Genelkurmay Başkanlığınca, siber saldırılara karşı "Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı" oluşturuldu.

2013- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yağışların yol açtığı selde 26 kişi hayatını kaybetti, 103 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı.

2015- Eskişehir'de, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilerek hayatını kaybettiği iddiasıyla açılan davada 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 10 yıl 10 ay arasında hapis cezası verildi.

2016- Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde 56 yaşında hayatını kaybetti.

2017- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin 18 maddeden oluşan ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

2017- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Personel Yönetmeliği, "Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personelin, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecekleri" şeklinde düzenlendi.

2017- Eski Dışişleri Bakanlarından Vahit Melih Halefoğlu Ankara'da 98 yaşında hayatını kaybetti.

22 Ocak

1517- Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.

1561- İngiliz devlet adamı, filozof Francis Bacon doğdu.

1842- Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.

1901- Britanya Kraliçesi Victoria, 82 yaşında öldü.

1905- Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmalarıyla "Kanlı Pazar" diye anılan günde, 500 işçinin öldürülmesi üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.

1949- Çin'de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin'e girdi.

1972- Brüksel Antlaşması imzalandı. Antlaşma, İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç'in, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye olmalarını öngörüyordu.

1987- Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.

1989- Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.

1996- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu.

2000- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı beraat etti.

2006- Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.

2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

2013- Galatasaray Üniversitesinin Ortaköy'deki 142 yıllık binasında çıkan yangın, itfaiyenin 4,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında çok sayıda tarihi öneme sahip eser ve kitap kül oldu.

2014- Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmayı amaçlayan Cenevre-2 Konferansı, İsviçre'nin Montrö kentinde başladı.

2014- Dünya Ekonomik Forumu'nun 44. Davos yıllık toplantısı başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e barışa, ekonomiye, teknolojiye yaptığı katkılardan dolayı "Davos'un Ruhu" ödülü verildi.

2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında bulunan ve Türk heyetinin kaldığı Atfeya Oteli'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk heyetinden ölen ya da yaralanan olmadı, 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

2015- TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes oldu.

2016- Bir süre pankreas kanseri tedavisi gören eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 76 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

2016- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edildi.

2017- Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

2018- NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

2018- Yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği "Kelebekler", dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde uzun metraj drama kategorisinde "Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü"ne layık görüldü.

23 Ocak

1896- Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, adının verildiği cihazı icat etti.

1913- Kamil Paşa Hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi, yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.

1941- I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.

1961- Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandı.

1973- 1968'de başlayan Vietnam İç Savaşı'nda ateşkes ilan edildi.

1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi, Zonguldak'ta yapıldı.

1989- Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya'da öldü.

1990- Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.

1995- Posta ile Yeni Şafak gazeteleri yayına başladı.

2005- Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2007- Yapımına 16 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma açıldı.

2008- Kostas Karamanlis, 49 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.

2012- Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti.

2015 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Riyad'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

2017- Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni kanun hükmünde kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu.

2017- Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan görüşmelerin ilk toplantısında, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

2018- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu.

2019 - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilk ülke olan Çin'den gelen tüm yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

2020- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına hükmetti.

24 Ocak

1921- Ankara-Sivas demir yolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930'da tamamlandı.

1921- Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.

1946- CHP Sanat Ödülü'nü "35 Yaş" şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.

1946- BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu.

1955- Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.

1958- Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti.

1959- İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1962- Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.

1980- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve "24 Ocak Kararları" olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.

1993- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.

1994- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.

2001- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.

2006- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç (54), Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

2007- Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitirdi.

2010- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti.

2011- Türkiye, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletlere sunduğu ara raporda, zararların tazminini istedi.

2011- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

2013- Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kurallarında yer alan, avukatların "başları açık" görev yapacaklarına ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından avukatlar başörtülü olarak duruşmalara katılmaya başladı.

2013- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi, kabul test sürecini tamamladı.

2015- DEAŞ'lı teröristler, Suriye'de kaçırdıkları iki Japon rehineden Haruna Yukava'yı öldürdü.

2017- ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.

2017- ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu.

2017- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı.

2019- Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından ülkenin yeni kralı, Pahang eyalet tahtını babası Sultan Ahmed Şah'tan devralan Tengku Abdullah oldu.

2020- FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

2020- Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

2020- Türk-Alman Üniversitesinin İstanbul'daki yeni binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu