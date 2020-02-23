Haftanın tarihine bakış

23.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:10

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'de aldığı kararlar, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda derin izler bıraktı.

Seçimlerin ardından 1996'da kurulan DYP-ANAP koalisyonu, güven oylaması geçersiz sayılınca düştü. TBMM'de birinci parti konumundaki Refah Partisi ile ikinci parti DYP arasında 54'üncü Hükümet (Refah-Yol hükümeti) kuruldu.

Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaşanan bazı olayların ardından, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi.

MGK, 28 Şubat 1997'de toplandı. MGK toplantılarında daha önce yaklaşık 1 dakika görüntü alınmasına izin verilirken, ilk kez bu süre 5 dakikaya çıkarıldı. Toplantıda alınan zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması başta olmak üzere bir dizi karar, uygulanmak üzere hükümete bildirildi.

9 saat süren toplantının ardından MGK Genel Sekreterliğinin yayımladığı bildiride, toplantıda, bilhassa anayasa ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetlerin gözden geçirildiği belirtildi.

Bildiride "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan anayasa ve cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği" ifade edildi.

Başbakan Necmettin Erbakan, kararları 5 Mart 1997'de imzaladı. Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir'in ABD'de yaptığı konuşmada, bu kararları "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle değerlendirmesine Refah Partisi milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisinin kapatılması için dava açtı. Erbakan, 18 Haziran'da başbakanlıktan istifa etti. Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet kurma görevini milletvekili çoğunluğu bakımından ikinci sırada bulunan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e değil, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk ile ANASOL-D hükümetini kurdu.

TBMM, 2012'de Darbeleri Araştırma Komisyonu oluşturarak 28 Şubat süreci başta olmak üzere askeri darbelere ilişkin araştırma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, süreçte etkisi olduğu iddia edilen pek çok isim tutuklanarak cezaevine konuldu.

Belli başlı öteki olaylar

24 Şubat

1495- Şehzade Cem öldü.

1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1910- Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete yayın hayatına başladı.

1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanya vatandaşı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

1946- CHP'nin "Parti Sanat Mükafatı" adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da, avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Türk Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1983- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'ye ilişkin davada Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski Dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

2012- İzmir Alaçatı'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli oldu. Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.

2013- Suriye'de yaralanan Fransız fotomuhabiri Olivier Voisin, Türkiye'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2017- Suriye'de Bab ilçesine bağlı Susyan köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargahına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda çoğu sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

2018- Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda 40 lahit ve 1000 civarı küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

25 Şubat

1899- Reuters Ajansının (1851) kurucusu Baron Paul Julius Reuter 83 yaşında öldü.

1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki gösterildi.

1943- Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi.

1950- "Çoruh" ilinin adı "Artvin" olarak değiştirildi.

1980- Bedelli askerlik kabul edildi.

1986- Filipinler'de seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Corazon Aquino başkan seçildi. Ferdinand Marcos ülkeyi terk etti.

1991- Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı.

1991- Varşova Paktı feshedildi.

1994- Almanya, RP'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

1996- İş adamı Vehbi Koç Antalya'da öldü.

2009- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.

2010- YÖK'ün kurucu başkanı ve Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti.

2010- Gazeteci Ahmet Vardar, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2013- Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 85. Oscar ödülleri töreninde en iyi film ödülünü "Argo" aldı.

2013- Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-Hye, yemin ederek görevi Lee Myung-Bak'tan devraldı.

2015- ABD, Somali'deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan büyükelçiliğine 24 yıl sonra atama yaptı.

2016- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

2016- Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, "kişi hürriyeti ve güvenliği", "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" ve "basın hürriyeti" haklarının ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin ortadan kaldırılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

2019- ABD'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Şubat'ta hayatını kaybeden 96 yaşındaki Prof. Dr. Kemal Karpat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

26 Şubat

1618- Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.

1848- Fransa'da "İkinci Cumhuriyet" ilan edildi.

1925- Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1934- İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1936- Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

1961- Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında yaşamını yitirdi.

1967- ABD, 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.

1976- Türkiye ile ABD arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

1985- Tarık Akan "Pehlivan" filmindeki rolüyle Berlin Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

1992- Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi, Ermeni güçlerince katledildi.

1994- Edebiyatçı-yazar, gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında vefat etti.

1997- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi.

1998- Nutuk Rumca'ya çevrildi.

1999- İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı.

2004- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayıs'ta Branko Çırvenkovski geçti.

2007- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994'te çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2012- CHP, iki günde iki kurultay yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla toplanan 16. Olağanüstü Kurultay'da tüzük değişikliği kabul edildi, ertesi gün ise 362 delegenin imzasıyla toplanan 17. Olağanüstü Kurultay'da, tüzük değişikliği istemleri reddedildi. Bu kurultay 2 saat sürdü ve CHP tarihindeki en kısa kurultay oldu.

2013- Türkiye'de 270 metre ile en yüksek, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Yusufeli Barajı'nın temeli atıldı.

2013- Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde meydana gelen balon faciasında 9'u Hong Konglu, 4'ü Japon, 3'ü İngiliz, 2'si Fransız ve 1'i Mısırlı 19 kişi hayatını kaybetti.

2015- Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

2015- Hatay'da MİT'e ait tırın durdurulmasına ilişkin ihbarı yapan Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli personel, Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Adana'da tutuklandı.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan bir oteli hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

2016- Anayasa Mahkemesinin, haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.

2017- 89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne layık görülen filmin yanlış anonsunun damga vurduğu törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Moonlight"taki performansıyla Mahershala Ali'nin oldu. Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oldu.

2018- Rusya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e yönelik silah ambargosunun İran tarafından ihlal edilmesi nedeniyle duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

2019- Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde, 70 yaşında hayatını kaybetti.

27 Şubat

1863- Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1917- Rus Çarlığı çöktü.

1937- Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te denize indirildi.

1947- Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir Güler 45 yaşında hayatını kaybetti.

1964- Coca-Cola'nın dünyadaki bin 109. fabrikası İstanbul'da açıldı.

1976- Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi.

1988- Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra yaşamını kaybetti.

1995- Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan milli futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.

2010- Haldun Dormen'in Kürtçe sahnelediği "Bir Kış Öyküsü" müzikalinin prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı.

2011- Eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

2012- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2016- Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014'te çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aldı.

2016- BM Güvenlik Konseyinin, Rusya ve ABD'nin girişimleri sonucu varılan, gece yarısından itibaren Suriye'de çatışmaların durmasını içeren kanun tasarısını oy birliğiyle kabul etmesinin ardından anlaşma saat 00.00'da yürürlüğe girdi.

2017- Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

2017- 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Karargah Rahatsız" başlıklı haberdeki karargahın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan Çekya'nın başkenti Prag'da 25 Şubat'ta gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

28 Şubat

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1921- TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

1923- Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Belediyesince "fahri hemşehri" ilan edildi.

1933- Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı. Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldu.

1942- İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

1945- Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.

1949- İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.

1958- İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.

1977- Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksekokul hizmete açıldı.

1978- Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.

1980- Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.

1986- İsveç Başbakanı Olof Palme, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1990- 1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran öldü.

1991- 17 Ocak'ta başlayan Irak'a yönelik "Çöl Fırtınası" harekatı, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmeyi kabul etmesinin ardından imzalanan ateşkes antlaşmasıyla son buldu.

1994- NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

1997- MGK'nin 9 saat süren toplantısında "28 Şubat Kararları" alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'de, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.

2001- Ulusal Bank'a el konuldu.

2003- Ankara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in dört eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

2006- Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen "çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı" Alaattin Çakıcı, "borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2012- Fransa Anayasa Konseyi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasanın iptali konusundaki itirazı kabul etti.

2013- Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, görevdeki son gününde Vatikan'da kardinallerle vedalaştı.

2015- Türk edebiyatının büyük ustası, gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- İstanbul'da düzenlenen 18. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak ilk sırada yer aldı.

2016- Ankara'da düzenlenen Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Gizem Elmaağaçlı, Evrim Sağlam ve Nevin Akdağ'ın temsil ettiği Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

2016- Rusya ve Beşşar Esed rejimi güçleri, kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasını ihlal etti. Hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

2017- Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

1 Mart

1430- Selanik, Padişah II. Murad zamanında fethedildi.

1921- Mehmet Akif'in (Ersoy) "İstiklal Marşı", Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis'te ilk kez okundu.

1923- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını Meclis'te dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, Meclis'e gelen ilk kadın oldu.

1925- Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuşturuldu. Ahmet Ağaoğlu AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.

1926- 1889 İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1935- TBMM 5. Dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

1958- İzmit Körfezi'nde çalışan "Üsküdar" vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkisinde battı. 293 yolcudan 76'sı öğrenci 272 kişi öldü, 21 kişi kurtuldu.

1968- Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1978- Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.

1983- "Hakkari'de Bir Mevsim" adlı film, Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül aldı.

1990- İlk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

1992- İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırı düzenlendi.

1992- Show TV yayın hayatına başladı.

1992- Bosna-Hersek, referandum sonrasında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta, Sırp kuvvetleri, Bosna'nın kuzeyindeki Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı.

2003- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.

2012- Merkez Bankasının açtığı yarışma sonucunda ilk kez belirlenen TL'nin simgesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.

2013- Antalya Valiliği koordinatörlüğünde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi"nde Guinness dünya rekoru ilk 7 dakika içinde kırıldı.

2014- FIFA, kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takmasına izin verdi.

2016- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine yürüyüş çağrısında bulunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.

2016- Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, bölge adliye mahkemelerinin ilk etapta 7 merkezde faaliyete geçirilerek, bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarının yeniden belirlenmesinin uygun olacağına karar verdi. Konuya ilişkin HSYK'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2017- Türk Hava Yolları (THY), "Bonds & Loans"un uçak finansmanı dalında "Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı", "Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı" ve "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı" ödüllerinin sahibi oldu.

2017- Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Halep'in doğusunda sivillere yönelik Esed rejimi ve Rusya tarafından 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yönelik saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiğini açıkladı.

2018- DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, görevinden istifa etti.

2018- Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel hizmete açıldı.

2019- ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesine alınan PKK'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: AA