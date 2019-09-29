Haftanın tarihine bakış

29.09.2019 13:26

Fikirleriyle insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Belh şehrinde doğdu.

Karaman'a 1222 yılında gelen Mevlana, yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleriyle özetledi. Tasavvuf dünyasında şiirleri ve düşünceleriyle bir çığır açan Mevlana, insanlığa şöyle seslendi:

"Gel, gel, ne olursan ol yine gel/ İster kafir, ister mecusi/ İster puta tapan ol yine gel/ Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir/ Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…"

Mevlana, ölüm gününü "yeniden doğuş günü" olarak kabul etti. Allah'a kavuşacağı için ölüm gününü, "düğün gecesi" anlamına gelen "şeb-i arus" diye tanımlayan Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Katip Çelebi

Özellikle coğrafya alanında yazdığı "Cihannüma" adlı eseriyle bu alanda çığır açan Osmanlı bilgini Katip Çelebi, 6 Ekim 1657'de vefat etti.

Doğu ve Batı bilimlerinin sentezini en iyi yapan Türk bilim insanlarından Katip Çelebi, 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa olan Katip Çelebi, aldığı eğitimin ardından Anadolu Muhasebesi Kalemi'ne girdi ve IV. Murad döneminde bir sefere katip olarak katıldı.

Tarih, coğrafya ve astronomiye yakın ilgisi olan Katip Çelebi, bu alanlarda önemli eserler yazdı. Tarihle ilgili "Fezleke" adlı eserinin yanı sıra coğrafya alanında Cihannüma ile Osmanlı Devleti'nde bu konuda çığır açtı. Katip Çelebi'nin en ünlü eseri "Keşfü'z-Zünun an Esamü'l-Kütübi ve l-Fünun" ise Batı'da büyük yankı buldu. Katip Çelebi'nin bibliyografya sözlüğü niteliğindeki eserinde 14 bin 500 kitap ve risalenin adı ile yazarı alfabetik düzende yer aldı. Katip Çelebi, 6 Ekim 1657'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtarılması

Milli Mücadele, 2 Ekim'de İtilaf Devletleri birliklerinin İstanbul'u terk etmesiyle büyük başarı elde etti.

İstanbul'a 13 Kasım 1918'de gelen ve 16 Mart 1920'de kenti tamamen işgal eden İtilaf Devletleri'nin son birlikleri, Dolmabahçe rıhtımından gemilere binerek 2 Ekim 1923'te kenti terk etti.

Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girdi, kent düşman işgalinden kurtuldu.

Belli başlı öteki olaylar

30 Eylül

1207- Mevlana Celaleddin Rumi, Belh kentinde dünyaya geldi.

1517- Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.

1520- Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı.

1579- Sokullu Mehmet Paşa vefat etti.

1930- İlk sivil tayyareci Vecihi (Hürkuş) Bey, kendi yaptığı tayyaresiyle Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu. Vecihi Bey, Anadolu halkına ilk uçak gezilerini yapma olanağı da sağlamıştı.

1955- Amerikalı aktör James Dean, trafik kazasında 24 yaşında öldü.

1956- Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.

1960- Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.

1978- Başbakan Bülent Ecevit ilk "Köykent" uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti köyünde başlattı.

1991- İstanbul Metrosu'nun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı.

1999- Eski milli eğitim, kültür bakanlarından Bolu Milletvekili Avni Akyol, kalp krizi sonucu vefat etti.

2010- Beyaz perdenin dev ismi Tony Curtis, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

2012 - AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

2013- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratikleşme paketini bir basın toplantısıyla açıkladı. Paketle TBMM dahil kamuda fiili olarak uygulanan başörtüsü yasağına son verildi.

2015 - Filistin devletinin bayrağı, BM Genel Kurulunda alınan karar sonrasında düzenlenen törenle ilk kez Birleşmiş Milletler'de göndere çekildi.

2016- İsrail, Mavi Marmara olayında yakınlarını kaybeden ailelere ödenecek 20 milyon dolarlık tazminatı Türkiye'ye aktardı.

2017- ABD Başkanı Donald Trump, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price'in istifasını kabul etti.

2018- Okçuluk Dünya Kupası Finalleri 29-30 Eylül'de Samsun'da yapıldı. Ev sahibi Türkiye, finalleri bir altın, 3 gümüş madalyayla tamamladı.

1 Ekim

1730- Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Patrona Halil İsyanı'nı çıkaranların istekleri doğrultusunda Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.

1931- Ressam Ruhi Arel 51 yaşında öldü.

1942- Bakanlar Kurulu, eğlence yerlerinin saat 22.00'de kapatılması kararı aldı.

1949- Mao Zedong önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu, Mao, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk başkanı seçildi.

1951- Hava Harp Okulu açıldı.

1956- Yazar Eflatun Cem Güney, Andersen Masal Ödülü'nü kazandı.

1963- Cezayir Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella, ülkede Fransızlara ait tüm toprakların kamulaştırılması emrini verdi.

1972- Boksör Cemal Kamacı, 63,5 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

1985- İsrail güçlerinin, Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bürolarına düzenlediği hava saldırısında 68 kişi öldü.

1987- Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği devlet başkanlığı görevini üstlendi.

1992- Bitlis'in merkeze bağlı Cevizdalı köyüne saldıran teröristler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı, 13 korucuyu kaçırdı.

1992- Kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.

1995- Afyonkarahisar Dinar'da 6,1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi öldü, 250 kişi yaralandı.

1998- Terör örgütüne destek veren, elebaşını barındıran Suriye'ye karşı, önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, ardından Başbakan Mesut Yılmaz uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışındaki konuşmasında "Sabrımız taşmak üzeredir." dedi.

2005- Kocaeli Ford Otosan Rallisi'nde yarış araçlarından birinin çarpması sonucu ağır yaralanan Kanal D kameramanı Besim Kemal Dede hayatını kaybetti.

2011- İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA'ya bağlı Ekin adlı örgüt kendini feshettiğini açıkladı.

2012- Fenerbahçe Futbol Kulübü, Brezilyalı kaptanı Alex de Souza ile yollarını ayırdı.

2013- ABD hükümeti, iktidar ile muhalefetin 6 haftalık bütçe çıkarma konusunda uzlaşmaya varamaması üzerine 17 yıl aradan sonra resmi olarak kapandı.

2013- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 14 yaşına gelmeden ve kendi rızası olmadan erkek çocuklarının sünnet edilmemesini öngören raporu, 19'a karşı 77 oyla kabul eti. Rapor Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

2016- Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresinin 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Tezkere, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

2016- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Funda Makbule Ocak atandı. Ocak, kurumun ilk kadın genel müdürü oldu.

2018- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

2 Ekim

1187- Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Frank işgaline son verdi.

1608- Modern teleskobun prototipi Jan Lippershey tarafından yapıldı.

1730- III. Ahmet'in saltanattan çekilmesiyle I. Mahmut tahta çıktı.

1730- Divan şairi Nedim 48 yaşında öldü.

1836- Darwin, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan beş yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları, 1859'da yayımlayacağı "Türlerin Kökeni" adlı çalışmasının kaynağını oluşturdu.

1923- İstanbul'a 13 Kasım 1918'de gelen ve 16 Mart 1920'de kenti tamamen işgal eden İtilaf Devletleri'nin son birlikleri, Dolmabahçe rıhtımından gemilere binerek kenti terk etti.

1953- Batı Almanya, NATO'ya kabul edildi.

1957- Orta Doğu Teknik Üniversitesinin temeli atıldı.

1963- Sivas Kongresi Heyeti Temsiliye üyelerine ve Birinci TBMM üyeliklerine aylık bağlayan kanun kabul edildi.

1963- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Refet Bele öldü.

1964- Bilim adamları, sigaranın kanser nedeni olabileceği yönündeki bulguları açıkladı.

1970- Ankara'da, Merkezi Antlaşma Örgütü CENTO binasına bomba atıldı.

1974- Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları Sıkıyönetim Askeri Mahkemesindeki "Cunta" davasında beraat etti.

1975- ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kısmen kaldırdı.

1976- Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay, İstanbul'a geldi.

1984- 12 Eylül 1980 sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.

1985- Aktör Rock Hudson, AIDS'e yenik düşerek 59 yaşında Beverly Hills'teki evinde öldü.

1989- TV-3 ile GAP TV yayına başladı.

1992- Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisi Saratoga'dan atılan iki füze "Muavenet Muhribi"ne isabet etti, gemi komutanıyla beraber 5 denizci şehit oldu, 13 kişilik personel yaralandı.

2006- Nobel Tıp Ödülü, Amerikalı Andrew Fire ile Craig Mello'ya verildi. Nobel Edebiyat Ödülü Orhan Pamuk'un, Nobel Barış Ödülü de Bangladeşli Muhammed Yunus'un ve bankası Grameen'in oldu.

2011- Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü muvazzaf asker 7 zanlı tutuklandı. Tutuklanan muvazzaf askerler arasında olay yerine ait görüntülerde helikopterden parça söktükleri iddia edilen Nusret M. ile Aydın Ö. de yer aldı.

2012- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi, Topkapı'daki Anıt Mezar'dan çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli Tıp Kurumu, cenaze üzerindeki işlemlerini 4 Ekim'de tamamladı. Özal'ın cenazesi 5 Ekim'de yeniden toprağa verildi.

2012- 28 Şubat döneminin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında "mağdur" sıfatıyla ifade verdi.

2013- Ergenekon Davası'ndan tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladı.

2015- "Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştirildiği 84 sanıklı "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında mahkeme heyeti 83 sanığın beraatına karar verdi.

2018- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadı.

3 Ekim

1906- Berlin'de toplanan I. Telsiz Telgraf Kongresi'nde "S.O.S" tehlike sinyali olarak kabul edildi.

1922- Mudanya Konferansı başladı. Mütareke 11 Ekim 1922'de imzalandı.

1922- İlk "faks" (facsimile photo-belgegeçer) Washington DC'de telefon hattı üzerinden gönderildi.

1926- Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'nda açıldı.

1929- Sırp Krallığı, Hırvatlar ve Slovenler, adlarını "Yugoslavya Krallığı" olarak değiştirdi.

1931- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hizmete açıldı.

1932- Bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyetine katıldı.

1951- Fenerbahçeli milli futbolcu Lefter Küçükandonyadis, 17 bin 500 liralık transfer ücretiyle İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.

1952- İngiltere ilk atom bombası denemesini, Monte Bello Adası'nda yaptı.

1960- Yüksek Adalet Divanı Yassıada'da çalışmalarına başladı.

1966- İstanbul Kadıköy'deki son tramvay hattı kaldırıldı.

1971- Sovyetler Birliği ile ABD arasında kısa adı "SALT" olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.

1991- Rum Ortodokslarının dini lideri Fener Rum Patriği 1. Dimitrios, kalp krizi sonucu İstanbul'da öldü.

1994- II. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul'da toplandı.

1997- Avrasya feribotunu kaçırmaktan mahkum Muhammed Emin Tokcan ile Viskhan Abdurrahmanov firar etti.

1999- Sony firmasının kurucusu Akio Morita 78 yaşında hayatını kaybetti.

2005- 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden emekli Orgeneral Nurettin Ersin öldü.

2008- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda 17 asker şehit oldu.

2011- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci "Balyoz Planı" davasının, "Balyoz Planı" davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

2011- Nobel Tıp Ödülü'nü, Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ile Kanadalı Ralph Steinman aldı. Rockefeller Üniversitesi, 2011 Nobel Tıp Ödülü'nün üç ortağından Kanadalı bilim adamı Ralph Steinman'ın 30 Eylül'de öldüğünü açıkladı.

2012- Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ateşlenen top mermisinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

2013- İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında içinde 518 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 366 göçmen boğuldu.

2015- Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi niteliği taşıyan amfibi gemi "Bayraktar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi.

2017- Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, tedavi için bulunduğu Almanya'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

2017- Nobel Fizik Ödülü, yerçekimi dalgaları konusundaki çalışmaları ve keşifleri sebebiyle ABD'den bilim adamları Rainer Weiss, Barry Barish ve Kip Thorne'a verildi.

4 Ekim

1535- İncil'in tamamının İngilizceye ilk çevirisi İsviçre'de tamamlandı.

1669- Ressam Rembrant 63 yaşında öldü.

1675- Hollandalı bilim adamı Christian Huygens cep saatinin patentini aldı.

1789- Parisli kadınlar Versailles Sarayı'na yürüdü.

1883- İstanbul'u Paris'e bağlayan Orient Express ilk yolculuğuna çıktı.

1905- Orville Wright, uçakla 33 dakika havada kalarak, ilk uçan adam unvanını kazandı.

1911- İlk halk asansörü, Londra'nın Earl's Court metro istasyonunda hizmete başladı.

1922- Himayei Hayvanat Cemiyeti adıyla Türkiye'deki hayvanları koruma amacı güden ilk dernek kuruldu.

1923- Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayımladı.

1926- Medeni Kanun yürürlüğe girdi.

1931- Chester Gould tarafından yaratılan "Dick Tracy" komedi filminin ilk gösterimi yapıldı.

1957- Sovyetler Birliği'nin ilk yapay uydu Sputnik'i fırlatmasıyla ABD ile arasındaki uzay yarışı başladı.

1958- İlk transatlantik jet servisi, Londra ve New York arasında seferlerine başladı.

1959- Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Tahran'da yapıldı. Türkiye, 57 ve 62 kiloda madalya aldı ve takım halinde dünya ikincisi oldu.

1959- Sovyet uzay roketi Luna-3, ayın görünmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti.

1968- Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İdari İlimler Fakültesinde boykot başladı.

1986- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkını kabul etti.

1992- Kuzey Irak'taki Kürt Parlamentosu, Federe Kürt Devleti kurulduğunu açıkladı.

1993- Rusya Federasyonu'nda Boris Yeltsin'e bağlı ordu birlikleri, komünistlerin kapatma kararına karşı direndiği parlamento binasını bastı. Moskova'da olağanüstü hal ilan edildi.

2010- Gazeteci Turhan Ilgaz vefat etti.

2012- TBMM Genel Kurulunda, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi de dahil hükümete 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

2013- Cumhuriyet tarihinin ilk balerini Kaya İlhan, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- Nobel Fizik Ödülü, "topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar dolayısıyla David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane ve J. Michael Kosterlitz'e verildi.

2016- Türkiye, dünya sivil havacılığının en üst düzey organı BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konsey üyeliğine 156 oy alarak seçildi.

2016- Haiti, Jamaika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve ABD'yi etkileyen Matthew Kasırgası, yaklaşık 900 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

2018- Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde 15,9-11,6 milyon yıl aralığındaki Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen göl balığının fosili ortaya çıkarıldı.

5 Ekim

1896- Avusturya gazetesi "Wiener Presse", Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidini (bugünkü bilinen adıyla "x-ray") bulduğunu açıkladı.

1908- Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1908- Avusturya imparatorunun ilhak notasını imzalamasıyla Bosna Hersek, Osmanlı toprağı olmaktan çıktı.

1911- İtalyan kuvvetleri Gelibolu'yu işgal etti.

1925- İlk Cumhuriyet altını, İstanbul Darphanesi'nde basıldı. İlk para Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.

1926- İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.

1930- Dünyanın en büyük hava gemisi R.101 havada patladı, 44 kişi öldü.

1931- Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

1934- İspanya'da iç savaş başladı.

1947- Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu.

1953- Türkiye, BM Güvenlik Konseyine 40 oyla üye seçildi.

1970- Enver Sedat, Mısır Devlet Başkanı oldu.

1979- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hükümetten istifa etti.

1979- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat Ankara'ya geldi. FKÖ Temsilciliği açıldı.

1988- Şili'de Pinochet rejimine karşı referandum yapıldı.

1989- Dalai Lama Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2007- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Yüce Divanda yargılandığı davada, "ihaleye fesat karıştırdığı", "görevini kötüye kullandığı" ve "haksız mal edindiği" suçlamalarından beraat etti.

2009- DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, sendika genel merkezindeki odasında ayağından vurularak yaralandı, kaçmaya çalışan saldırgan yakalandı.

2011- SİPA Press'in kurucusu, gazeteci Gökşin Sipahioğlu, Paris'te 85 yaşında vefat etti.

2012- Kentsel dönüşüm, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi'nde katıldığı törenle başladı.

2016- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 121 ülkenin yüksek yargı kurumlarına FETÖ'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan mektup gönderdi.

2016- İsrail donanması, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan kadın eylemcileri taşıyan Zaytouna adlı gemiye Gazze'nin 40 ile 50 mil açıklarında uluslararası sularda müdahalede bulundu. Gemide gözaltına alınan 13 kadın aktivist sınır dışı edildi.

2017- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, 4 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret", "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 82,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018- 2018 Nobel Barış Ödülü, cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasını durdurmaya yönelik çabalarından ötürü Dr. Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi.

2018- Suudi Arabistan Krallığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'tan çıktıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti.

6 Ekim

1605- Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi'ne girdi.

1657- Osmanlı bilgini Katip Çelebi öldü.

1889- Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1923- Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi, kent düşman işgalinden kurtuldu.

1923- Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nice kentinde öldü.

1923- Amerikalı astronom Hubble, Andromeda galaksisini keşfetti.

1926- Türkiye'de ilk uçak fabrikası Kayseri'de açıldı.

1930- I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.

1951- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1964- Birinci Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.

1969- Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve gazeteci Doğan Nadi yaşama gözlerini yumdu.

1971- 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.

1981- Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, askeri bir tören sırasında öldürüldü. Suikastı Müslüman Kardeşler örgütü üstlendi.

1986- TRT'nin ikinci televizyon kanalı çeşitli eğlence programlarıyla resmen açıldı.

1990- Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

1993- İş adamı Nejat Eczacıbaşı, ABD'de 80 yaşında vefat etti.

2007- Motorlu taşıt olmaksızın sadece kas gücüyle dünyayı dolaşan ilk insan olmak için 13 yıl önce yola çıkan İngiliz maceracı Jasonwis, pedallı kayığıyla Greenwich'de bir iskeleye yanaşarak, serüvenini tamamladı.

2011- Apple firmasının efsanevi kurucusu Steve Jobs 56 yaşında hayatını kaybetti. Jobs'un pankreas kanseri tümörünün yol açtığı solunum durmasından öldüğü açıklandı.

2017- ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

2018- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının 2 uçakla İstanbul'a geldiği, Kaşıkçı ile aynı saatlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bulundukları ve sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Kaynak: AA